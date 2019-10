Taux : nette dégradation malgré le contexte socio-économique

21/10/2019 | 19:12

Peu d'actualités 'macro' ce lundi après un weekend à rebondissement au Royaume Uni: le vote d'adoption (ou non) du Brexit prévu samedi au Parlement britannique a été reporté.

Ceci ouvrait la voie à un nouveau vote sur le dernier accord en date trouvé par Londres et Bruxelles mercredi dernier (une tentative a échoué ce lundi), voire à un énième report de la sortie de l'Union européenne.



L'amendement 'Letwin' -adopté par une courte majorité samedi- accroît la probabilité d'un nouveau report -qui devra à son tour être validé à l'unanimité par l'UE- en dépit des assurances de Boris Johnson 'qu'un tel événement ne se produirait jamais”.



Un broker explique : “Il est devenu évident qu'il n'existe aucune majorité au parlement, hormis sur l'opposition d'une sortie sans accord, ce qui signifie que le Brexit ne pourra effectivement se produire qu'une fois tenues de nouvelles élections”, ajoute-t-il.



Selon les professionnels, la confusion autour du Brexit ne fait qu'illustrer l'arrivée d'une nouvelle vague d'incertitudes géopolitiques qui n'a pas encore été totalement prise en compte par les marchés.



Et ce ne fut pas le cas ce lundi, loin s'en faut puisque les taux se sont tendus partout, à commencer par les T-Bonds US qui grimpent de +5Pts à 1,80%.

Les Bunds affichent +4Pts à 0,3460%, nos OAT +4,3Pts à -0,420% et le 'Gilts' britanniques se dégradaient d'autant à 0,755%.



Plus au Sud, pas mieux pour les BTP italiens avec +5,2Pts à 1,082%.



Les 'bonos' s'en sortent le mieux avec +3,5Pts à 0,282% malgré une situation quasi insurrectionnelle en Catalogne qui dure depuis presque une semaine.

Pour résumer cette journée, alors que rien ne va bien, alors qu'il n'y a pas de Brexit, alors qu'il n'y aura peut-être pas d'accord commercial sino-américain mi-novembre, alors que la situation sociale se tend fortement dans de nombreux pays (Liban, Chili, Equateur, Espagne...), les marché obligataires ne reflètent strictement aucune montée 'd'aversion au risque'.



