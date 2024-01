Taux : nette détente après stats +faibles en amont de la FED

L'heure était à l'optimisme sur les marchés de taux qui se détendent nettement (de -6 à -10Pts en Europe et aux US) alors que la Fed présentera ce soir, les conclusions de sa réunion stratégique.



Jerome Powell, le président de l'institution, donnera aussi une conférence de presse dans la soirée, un rendez-vous traditionnellement très suivi par les marchés, et d'autant plus en cette période d'incertitudes quant à l'évolution des politiques monétaires des banques centrales...



Si la perspective d'un 'statu quo' ne fait guère de doute, les intervenants tenteront de lire entre les lignes et de déceler d'éventuels indices quant au rythme et au calendrier de baisse des taux.



La quasi-totalité des 'stats' US publiées en janvier était d'une robustesse inattendue, ce qui laissait présager un discours 'faucon' de la FED mais le 'chiffre du jour' vient apporter au gros bémol, dans un domaine que la FED scrute particulièrement, à savoir le marché du travail.



Le baromètre 'ADP' de l'emploi dans le secteur privé des Etats-Unis s'est brusquement refroidi en janvier avec seulement +107.000 nouvelles embauches ce qui se situe nettement sous les attentes des économistes (de l'ordre de 150.000 attendues d'après Jefferies).

Le rapport ADP ressort aussi en forte baisse par rapport aux 158.000 du mois précédent (révisées de 164.000 en estimation initiale), cela pourrait préfigurer un 'NFP' en demi-teinte vendredi.

les T-Bonds versent dans une quasi euphorie avec -10,3Pts sur le '10 ans' à 3,9520% à quelques heures du communiqué de la FED, le '2 ans' se détend carrément de -13Pts à 4,227%.



Il y avait également des 'chiffres' ce matin en Europe : nouvelle baisse (-1,8%) des prix de production de l'industrie (PPI) française en décembre sur un an, après -0,5% en novembre.

L'Insee précise que les PPI sont quasi stables (+0,1% après +0,2% en novembre) hors énergie.



Toujours selon l'Insee (estimation provisoire), les prix à la consommation en France augmenteraient de 3,1% sur un an en janvier 2024, un taux en baisse sensible donc après celui de 3,7% observé en décembre 2023.



Enfin, l'économie allemande s'est bien contractée au quatrième trimestre, selon une nouvelle estimation publiée par l'Office fédéral de la statistique avec un PIB en repli de 0,3% sur les trois derniers mois de l'année par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières, conformément à une première estimation rendue publique le 15 janvier.

De quoi rassurer le marché obligataire (la BCE devrait commencer à plancher sur le calendrier d'assouplissement monétaire) : les OAT et les Bunds décalent de 7Pts dans le sens opposé de la veille.

Nos OAT se détendent donc vers 2,653%, les Bunds de -7,5Pts vers 2,162% et outre-Atlantique, les BTP italiens de -8,8Pts à 3,721%.



Les 'Gilts' britanniques s'améliorent également mais plus timidement, avec -5Pts vers 3,826%.



NB : la détente des taux propulse l'or vers 2.055$, à 1% de la forte résistance historique des 2.077$.



