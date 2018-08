Taux : nette détente au Nord, nouvelles tensions sur les BTP

30/08/2018 | 18:40

C'est une véritable séance de rebond sur les marchés obligataires qui bénéficient d'une petite vague d'aversion au risque et peut-être d'achats plus techniques après une entame de semaine décevante.



Les Bunds se détendent de -6Pts de base à 0,3480%, nos OAT de -5Pts à 0,693% (même écart pour le Danemark auquel E.Macron a rendu visite, mais le '10 ans' s'établit à 0,323%, mieux qu'en Allemagne).



La tension remonte fortement sur les BTP italiens avec une hausse de +9Pts de base à 3,218%.

Les 'bonos' espagnols ont été relativement épargnés avec seulement +2Pts à 1,502%.

Les 'Gilts' britanniques s'alignent sur les 'dettes coeur' de la zone Euro avec une embellie de -3,6Pts à 1,454%.



Les T-Bonds US se détendent de -2,3Pts à 2,863% alors que le chiffre mensuel des dépenses des ménages américains a augmenté -comme prévu- de 0,4% en rythme séquentiel en juillet, les revenus ont progressé de 0,3%, un peu moins que les +0,4% attendu en moyenne par les économistes (après 0,4% au mois de juin).



L'indice des prix 'PCE' (panier de la ménagère) s'est accru en juillet de 0,1% en données brutes (à+2,3% en rythme annuel) et de 0,2% en excluant l'alimentation et l'énergie, soit +2% sur 12 mois en données 'core', pour la première fois depuis 2012... mais cela n'inquiète manifestement pas les spécialistes qui pensent que la FED peut se montrer satisfaite.



Les inscriptions hebdomadaires au chômage progressaient de +3.000 à 213.000, un chiffre absolument sans le moindre impact.







