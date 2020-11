Taux : nette détente aux US, FMI plus pessimiste sur l'Europe

Sans que les indices boursiers trahissent une vague d'aversion au risque (la résilience de Wall Street écarte ce motif), les marchés obligataires ont retrouvé une trajectoire beaucoup plus positive ce jeudi et la détente des rendements s'est affirmée partout au fil des heures, du Nord au Sud et de part et d'autre de l'Atlantique .



Les T-Bonds US effacent 3,4Pts de rémunération à 0,848% après la publication de nombreuses statistiques économiques aux Etats-Unis

La vraie surprise du jour se situe du côté des reventes de maisons anciennes qui s'accélèrent encore, de +4,3% en octobre (à 6,85 millions de transactions annuelles) alors que le consensus anticipait un reflux de -1,2%... et le prix médian s'envole vers un record de 313.000$, c'est juste 100.000$ de plus qu'au sortir de la crise Lehman en 2009.



L'indice composite des indicateurs avancés (du Conference Board) s'est inscrit en hausse de 0,7% le mois dernier, à 108,2 (score conforme aux attentes) après des progressions de 0,7% en septembre et de 1,6% en août.



L'indice de la Fed de Philadelphie s'établit à 26,3 en novembre, en recul de six points par rapport au mois précédent, marquant ainsi une décélération de la croissance de l'activité manufacturière dans la région de Philadelphie... c'est toutefois mieux que les 25 anticipés.



Mauvaise surprise en revanche avec les demandes d'allocations au chômage qui rebondissent de +31.000 (à 742.000), mettant un coup d'arrêt au cycle d'amélioration du marché du travail américain.

C'est le seul chiffre qui puisse vraiment justifier une nette détente sur les T-Bonds US.



Côté vieux continente, pas de chiffres à se mettre sous la dent, en revanche, le FMI a revu à la baisse ses anticipations de croissance en Europe et indique que la reprise 'restera difficile' ces prochains mois.



Nos OAT se détendent de -2Pts à -0,341%, les Bunds également à -0,574% et plus au Sud, record en vue sur les 'Bonos' avec -1,5Pt à 0,069% et retour près des planchers historiques pour les BTP italiens à 0,605% (-1Pt).



Outre Manche, -2Pts sur les Gilts qui reviennent juste sous les 0,32%.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.