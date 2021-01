Taux : nette détente aux US avant FED, stagnation dans l'UE

Nette détente des taux longs US en amont du communiqué de la Fed (synthèse du FOMC des dernières 48H) qui sera publié à 20h00.



Le '10 ans' US se détend de -3Pts vers 1,01% (au plus bas depuis le 6 janvier, le précédent 'pic' était de 0,98% le 4 décembre) alors qu'une petit vague d'aversion au risque fait glisser Wall Street de -1,4% à mi-séance.



C'est probablement la meilleur explication du rebond des T-Bonds car la conférence de presse de la FED ce mercredi soir ne devrait pas avoir d'impact notable: la majorité des économistes s'attendent à un 'statu quo' de la part de la banque centrale, c'est-à-dire à une prolongation de sa politique ultra-accommodante.



Mais ce que tous les opérateurs guettent, c'est le 'sentiment' des membres de la FED concernant la santé de l'économie: un discours alarmiste sur le front sanitaire serait bien perçu, il induirait plus de soutien monétaire jusqu'à ce que les conditions de vie se normalisent.



Le chiffre du jour concernait les commandes de biens durables aux Etats-Unis: elles sont ressorties en hausse de +0,2%, après une hausse séquentielle de 1,2% en novembre : une progression bien moins forte que le consensus ne l'espérait... peut être un argument de plus en faveur d'une légère détente des rendements.



Eu Europe, le journée a été calme et le biais neutre : stagnation sur nos OAT (à -0,305%, l'état français devrait emprunter 260MdsE cette année après 250MdsE en 2020, à un taux moyen de -0,3%) et sur les Bunds (-1Pt à -0,546%).



Les Bonos espagnols se tendent de 0,0750% à 0,081% et le '10 ans' italien reste inchangé à 0,618% alors que Giuseppe Conte va tenter de former une coalition avec des de membres de formations plutôt marquées à gauche comme '5 Stelle').

En cas d'échec, l'Italie s'en ira vers de nouvelles élections anticipées.



Outre-Manche, les Gilts stagnent pour la 3ème séance consécutive vers 0,27%.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.