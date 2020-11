Taux : nette détente des T-Bonds, pluie de records en Europe

(CercleFinance.com) -Les marchés obligataires de l'Eurozone reviennent au zénith et la demi-séance a été très positive sur les T-Bonds US.



Ils n'ont souffert que le 9/11 d'un bref épisode de rotation sectoriel au profit des actions qui verrouillent le plus fantastique gain mensuel de l'histoire des marchés US, avec un nouveau record absolu du Nasdaq à 12.205 et du Russel-2000 qui réédite son zénith de 1.855.



Cette journée dite de 'Black Friday' est censée donner le coup d'envoi de la saison des achats de fin d'année Outre-Atlantique, grâce à toute une série d'importantes opérations promotionnelles.

Les ventes en ligne explosent de +21,5% et pulvérisent tous les records, l'appétit de consommation est là, les achats de logements individuels battent des records... mais aucun impact négatif sur les taux US !



C'est tout l'inverse avec le T-Bond qui se détend de -3,5Pts à 0,844% : tous les actifs montent de concert aux USA, sauf l'or devenu complètement 'has been' dans un marché 'full risk on' avec des investisseurs qui se ruent sur les dettes les plus risquées maintenant que Janet Yellen est pressentie au Trésor (pour une quasi fusion Etat/FED).



En Europe, c'est également la fête sur les dettes des pays du 'Sud' (supposées plus risquées) avec de nouveaux planchers historique de rendement sur les Bonos à 0,056%, les BTP italiens à 0,56% et sur le '10 ans' portugais à 0,001%.



Nos OAT stagnent à -0,348%, les Bunds affichent -0,5Pt de base à -0,591%.



En France, l'INSEE a publié une série de 'stats' importantes dont son rapport sur les prix à la consommation en octobre : ils augmenteraient de 0,2% en novembre 2020, après avoir été stables le mois précédent.



Au troisième trimestre 2020, le PIB de la France en volume rebondit de +18,7% (en révision de +0,4 point par rapport à la première estimation) après -13,8% au deuxième trimestre.



En octobre 2020, les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent (+3,7% en volume après -4,4% en septembre), et ressortent ainsi supérieures de 2,7% à leur niveau d'octobre 2019, toujours d'après l'Insee.



En Europe, le sentiment économique se dégrade en novembre, de -3,5 à 87,6 dans l'Eurozone et de -3,6 points à 86,6 dans l'ensemble l'UE à 27.



C'est la première chute de ces indices 'de confiance' depuis le printemps dernier, la dégradation provient essentiellement du commerce de détail et des services, l'industrie et la construction résistent.







