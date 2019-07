Taux : nette détente en Espagne, Italie, Royaume Uni et USA

02/07/2019 | 19:18

Chaque jour qui passe fournit l'occasion d'un nouveau record (de rendement faible ou négatif): c'est un vrai festival ce mardi alors que l'anticipation d'un scénario de récession fait plonger le rendement des OAT à -0,057%, le rendement des Bunds se rapproche de -0,4% (à -0,367%), les 'bonos' espagnols font leur 1ère incursion de l'histoire sous les 0,3% (à 0,295Pts soit -4Pts de base) et les BTP italiens affichent -10Pts de base à 1,84%.



Mais il y a encore plus spectaculaire puisque les Gilts britanniques effacent 9Pts de base de rendement à 0,723% après que les propos 'dovish' de Mark Carney (le patron de la Bank of England) aient réveillé les anticipations de baisse de taux (toujours fixés à 0,75%) d'ici fin 2019.



Côté chiffres, les prix à la production industrielle (PPI) ont diminué de 0,1% dans la zone euro en mai et sont restés stables dans l'ensemble de l'Union européenne, selon les estimations d'Eurostat.



Aux Etats Unis, Loretta Mester, la présidente de la FED de Cleveland plaide pour que la FED se montre patiente: Wall Street fait le pari qu'elle ne le sera pas et anticipe une action dès la fin du mois.



Le rendement de T-Bonds dévisse de -5Pts vers 1,978%.

Les marchés s'inquiètent également du soudain rappel du Vice-Président Mike Pence à la Maison Blanche.



Autre motif de préoccupation pour le commerce mondial, Washington a dévoilé hier soir toute une liste de produits importés de l'Union européenne représentant quelque quatre milliards de dollars qui pourraient faire l'objet de droits de douane majorés dans le cadre du litige opposant Washington et Bruxelles sur les questions des subventions au secteur aéronautique.







