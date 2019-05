Taux : nette détente en Grèce, Bruxelles menace l'Italie

27/05/2019 | 19:23

Les marchés obligataires ont tourné au ralenti en l'absence des investisseurs anglo-saxons (Londres et New York sont en 'banking holliday' pour cause de Memorial day) mais la tendance positive a perduré avec une détente de -2Pts de nos OAT à 0,263% et de -2,6Pts sur les Bunds (-0,142%).

Pas de cotation à New York... mais les T-Bonds US avaient fini la semaine bien orientés, du fait des craintes de tensions commerciales sino-américaines.

Donald Trump a twitté ce lundi 'qu'il espérait toujours un accord commercial avec la Chine'.

La Chine lui répond que 'des négociations ne peuvent être menées correctement que dans le cadre d'un respect mutuel' (remarque lourde de sous-entendus).

Le seul chiffre du jour (pas fameux) n'a eu aucun impact sur nos OAT: le nombre de permis de construire délivrés en France entre février et avril chute de 8% à 101.900 par rapport aux trois mêmes mois de 2018 (chiffres du ministère de la Cohésion des territoires).



Le ralentissement est un peu moins prononcé que sur la période janvier-mars (avec 8,9%), grâce au bond de +34,7% des mises en chantier de logements de type résidence pour seniors ou étudiants (avec levier de défiscalisation).



Les élections européennes ne suscitent aucune émotion, les rapports de force ont peu changé entre les formations qui détermineront la composition de la future Commission, elle-même susceptible d'influencer la nomination du prochain président de la BCE.



Si les partis eurosceptiques ont vu leur influence s'accroître sensiblement dimanche (à environ 23% contre 20,6% jusqu'ici), le scrutin semble avoir été marqué avant tout par un affaiblissement des sociaux-démocrates et conservateurs, ainsi que par une remontée des Verts.



En Grèce, l'effondrement de Syriza (24% des suffrages) conduit Alexis Tsipras à convoquer des élections anticipées (où il sera largement battu selon toute vraisemblance par la formation de centre droit, pro-Bruxelles): le '10 ans grec se détend de -21Pts à 3,15%... ce qui constitue non pas un plancher annuel... mais historique !



Symétriquement, le bon score de 'La Lega' de Matteo Salvini indispose les créanciers de l'Italie: le rendement des BTP s'est tendu de +4Pts vers 2,698%.

Bruxelles pourrait engager une procédure pour déficits excessifs à l'encontre de l'Italie (avec une potentielle pénalité de 4MdsE), l'annonce en est faite juste au lendemain des législatives européennes... si cela s'était produit la semaine dernière, Matteo Salvini et les eurosceptiques auraient fait 5Pts de plus.



Cette nouvelle semaine s'annonce assez peu fournie en catalyseurs de choix et il faudra attendre la semaine prochaine (ISM aux Etats-Unis, rapport américain sur l'emploi...) pour savoir comment l'économie mondiale encaisse le coup face à la montée en puissance de la guerre commerciale sino-américaine.





