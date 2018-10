Taux : nette détente en Italie, Moody's choisit la modération

22/10/2018 | 18:17

C'était une séance sans statistique économique, mais pas sans actualités puisque Moody's a annoncé vendredi avoir dégradé la note de l'Italie de 'Baa2' à 'Baa3', mais maintient la perspective à 'stable' pour les 3 mois à venir.

L'agence s'inquiète de l'évolution de la dette publique au cours des prochaines années: loin de se contracter, elle risque d'enfler de nouveau. Le gouvernement italien va renvoyer à Bruxelles un projet de budget inchangé mais le seuil des 2,4% doit être considéré comme un maximum et ne sera pas forcément atteint (selon L.Tria, le ministre de l'économie).



Mattéo Salvini affirme que son pays n'a aucune intention de quitter la zone Euro: la modération de Moody's et l'amorce d'un dialogue plus serein avec Bruxelles a favorisé une détente de -10,3Pts de base des 'BTP' à 3.478%, soit 302Pts de 'spread' par rapport au 'Bund' (-1,3Pt de base à 0,4500%).

Belle journée pour le Gilts britannique qui se détendent de -5Pts à 1,393%, séance plus compliquée en Espagne (+1,6Pts sur les Bonos à 1,7300%) et nos OAT finissent peu changées à 0,821 contre 0,828%.



Calme plat sur les T-Bonds US à 3,185%.

Le point d'orgue de la semaine coïncidera jeudi avec la réunion de politique monétaire de la BCE (on attend un maintien des indications prospectives d'un statu quo sur les taux directeurs au moins jusqu'à l'été 2019).

Elle sera également questionnée sur la situation en Italie (sa note vient d'être dégradée, juste au-dessus de la catégorie 'spéculative'), et devrait confirmer l'anticipation d'une croissance vigoureuse et d' un redressement de l'inflation coeur.



Mais les investisseurs attendent également la publication de trimestriels de 1ère importance émanant des stars de la silicon valley.



Il y a aura également des chiffres du chômage en France, l'indice Ifo en Allemagne et d'une première estimation de la croissance américaine au troisième trimestre.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.