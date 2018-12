Taux : nette détente en hebdo, le 'NFP' sans impact sur TBond

07/12/2018 | 18:21

Un retour de l'appétit pour le risque a légèrement pénalisé nos OAT et les Bunds et permis aux dette souveraines périphériques de terminer la semaine sur une note positive.



L'OAT 2028 se dégrade de +3Pts à 0,685%, le Bund 2028 de +2,6Pts à 0,252% (-6,5Pts hebdo) et l'écart est identique sur les 'Gilts' britanniques à 1,2700%.



On vient d'apprendre vers 13H30 qu'Annegret Kramp Karrenbauer a été élue par les 1.000 représentants de la CDU allemandes (potentielle future chancelière) : elle est surnommé la 'Merkel bis', autrement dit, c'est ligne plutôt pro-immigration qui l'emporte face à 2 candidats qui souhaitaient reconquérir une partie de l'électorat perdu au profit de l'AFD.

Pas d'impact sur le marché obligataire germanique en cotations d'après-séance.



L'autre temps fort du jour, c'était la publication du 'NFP' (rapport officiel sur l'emploi du BLS) publiés à 14H30: l'économie US n'a généré que 155.000 nouveaux emplois non agricoles le mois dernier, selon des données publiées par le Département du Travail, là où le consensus en espérait 205.000, et le taux de chômage est comme prévu resté au plancher à 3,7%.



Le rapport précise que le taux de participation au marché du travail est resté atone à 62,9% et que le revenu horaire moyen des salariés du secteur privé non agricoles a augmenté de +0,2% en séquentiel et de 3,1% en rythme annuel.



Par ailleurs, les créations de postes non agricoles ont été révisées à la baisse (de +250.000 à +237.000) pour octobre.

L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a été mesuré à 97,5 points en estimation préliminaire au mois de décembre, alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 97,1 points.

L'indice 'UMich' est donc stable par rapport à son niveau affiché au titre du mois de novembre.

les T-Bonds US décalent par le plus petit écart avec +1Pt à 2,886% mais la détente atteint -12Pts cette semaine, et l'inversion de la courbe des taux est actée avec un '2 ans' (2,745%) et un '3 ans' (2,766%) toujours plus rémunérateurs que le '5 ans' (2,735%).



Au sud de l'Europe, bonne séance pour les Bonos espagnols (-0,5Pt à 1,459%) et les BTP italiens avec -5,8Pts à 3,1400% (soit -7Pts hebdo).



Ce matin, plusieurs données ont été publiées pour la France. Ainsi, en octobre, le déficit commercial se réduit à 4,1 milliards d'euros, les exportations bondissant de 6,2% tandis que les importations progressent de façon plus mesurée (+2,5%), selon les données de l'administration des douanes.



Toujours en octobre, en France, la production se redresse dans l'industrie manufacturière (+1,4% après −1,9% en septembre) et dans l'ensemble de l'industrie (+1,2% après −1,6%), selon les données CVS-CJO de l'Insee. L'évolution de l'indice manufacturier entre août et septembre est relevée de 0,2 point, passant ainsi de −2,1% à −1,9%. L'évolution de l'ensemble de l'industrie entre août et septembre est également révisée à la hausse de 0,2 point à −1,6%.



Par ailleurs, attendue en hausse de 0,3% en consensus, la production industrielle de l'Allemagne s'est réduite de 0,5% en octobre selon des données ajustées de Destatis, après un gain de 0,1% le mois précédent (chiffre révisé de +0,2% en estimation initiale).





