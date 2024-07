Taux : nette détente générale, après élections UK et NFP US

Le comportement de notre marché obligataire est rassurant à la veille du second tour des législatives avec des OAT plébiscitées au lendemain d'une émission de France Trésor qui fut un large succès (taux de couverture plus de 2 fois les montants mis aux enchères).



Nos OAT affichent une détente de -7Pts vers 3,2100% (-8Pts en hebdo) tandis que les Bunds effacent -5,5Pts vers 2,5300% (soit +4,5Pts hebdo : le 'spread' se contracte de -10Pts cette semaine, à un peu moins de +68Pts).



Pourtant, les chiffres français 'macro' ne sont pas bons : en mai dernier la production est ressortie en net recul sur un mois dans l'industrie manufacturière (-2,7% après +0,5% en avril) comme dans l'ensemble de l'industrie (-2,1% après +0,6%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Par ailleurs, en mai 2024, le solde commercial de la France s'est de nouveau dégradé selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi creusé à 7,99 milliards d'euros après 7,56 milliards le mois précédent.

Mais l'Allemagne ne se porte pas mieux avec une chute de -2,5% de la production de l'industrie allemande en volume au mois de mai selon Destatis (qui confirme une stagnation au mois d'avril).



Chiffres toujours, avec le très attendu 'NFP' : il s'impose une fois de plus comme un 'non événement'.

En effet, les créations d'emplois ressortent conformes aux anticipation : l'économie américaine a généré 206.000 jobs non agricoles au mois de juin, selon le Département du Travail (consensus +200.000/+210.000).



Le taux de chômage s'est accru de 0,1 point à 4,1%, là où les économistes ne l'anticipaient qu'à 4%, tandis que le taux de participation à la force de travail s'est établi à 62,6%, et que le revenu horaire moyen a augmenté à un rythme annuel de 3,9%.

En revanche, les créations de postes non agricoles des 2 mois précédents ont été fortement révisées à la baisse, de 165.000 à 108.000 pour avril et de 272.000 à 218.000 pour mai, soit un solde de révision total de -111.000.



Les T-Bonds US se détendent de -7Pts vers 4,2760%, le '30 ans' efface -4Pts vers 4,4800%.



AU Royaume-Uni, la victoire sans surprise des travaillistes à l'issue des élections générales tenue hier, qui met fin à 14 ans de règne conservateur, est accueillie avec un relatif soulagement par les marchés, avec des 'Gilts' qui se détendent de -3,5Pts vers 4,1650%.





