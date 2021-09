Taux : nette détente malgré forte inflation prix production

La journée a été ponctuée d'une batterie de statistiques qui n'ont suscité aucune émotion: le fait marquant de ce jeudi, c'est la flambée de +3% du pétrole 'WTI' qui avance vers 70,5$ et se rapproche de ses sommets estivaux (77$).

De quoi raviver les anticipations inflationnistes... mais cela ne troublera pas les marchés aujourd'hui puisque l'heure est à la détente avec des T-Bonds qui effacent 0,5Pt à 1,2970% et des OAT qui effacent -1,5Pt à -0,041%, des Bunds qui s'améliorent de 2Pts à -0,388%.



Et pourtant, les prix à la production industrielle ont augmenté de +2,3% dans la zone euro et de +2,2% en 'séquentiel' dans l'UE en juillet, selon Eurostat, après avoir augmenté de 1,4% dans la zone euro et de 1,5% dans l'UE en juin par rapport à mai.



Par rapport à juillet 2020, les prix à la production industrielle ont augmenté de 12,1% dans la zone euro et de 12,2% dans l'UE en juillet dernier, après des taux annuels de respectivement +10,2% et +10,4% observés en juin.



Ceci aurait pu provoquer un accès de nervosité sur les marché obligataires, mais c'est tout le contraire qui se manifeste.



Les T-Bonds affichent également une grande sérénité comme nous l'avons vu après la publication de 4 statistiques en rafale.



La plus attendue concernait le chômage (à la veille du 'NFP') : 340 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées lors de la semaine du 28 août, soit -14.000 contre un consensus de -7.000.



Le déficit commercial s'est réduit de -4,4Mds$ à 70,1Mds$ au mois de juillet, sous l'effet combiné d'une hausse des exportations et d'un léger repli des importations.



Les exportations ont augmenté de 1,3% à 212,8 milliards de dollars, grâce notamment à la vigueur de la demande pour les équipements industriels et les biens de consommation.



Les importations ont, elles, diminué de 0,2% à 282,9 milliards de dollars, notamment en raison d'une baisse du poste lié aux jeux, jouets et équipements sportifs.



Le déficit commercial des Etats-Unis avec la Chine, un sujet toujours très délicat, s'est réduit de 2 milliards à exactement 25Mds de dollars.



La productivité non-agricole est revue à la baisse de -0,2%, à +2,1% aux Etats-Unis au deuxième trimestre 2021 en rythme annuel, selon la deuxième estimation du Département du Travail, le consensus tablait au contraire sur une révision à la hausse vers 2,4% (après +4,3% au 1er trimestre) et les coûts unitaires salariaux se sont accrus de 1,3%.



Enfin, le dernier chiffre du jour concernait les commandes à l'industrie américaine : elles se sont accrues de 0,4% en juillet, selon le Département du Commerce, une évolution à peu près conforme au consensus après une progression de 1,5% en juin (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale).

De leur côté, les livraisons de l'industrie ont augmenté de 1,6% en juillet après une croissance de 1,9% le mois précédent. Avec l'augmentation de 0,5% des stocks, le ratio stocks sur livraisons s'est tassé à 1,46, contre 1,48 en juin.



Les dettes 'coeur' ont donc progressé ce jeudi et les dettes périphériques ont fait encore mieux avec -3Pts de base sur les BTP italiens à 0,666% et les Bonos espagnols à 0,313%.



Outre-Manche, l'embellie est comparable à celle des Bunds avec -2Pts à 0,675%... mais cela ne suffit pas à rattraper les BTP qui sont désormais plus recherchés que le '10 ans' britannique (Mario Draghi a pourtant fait état d'une croissance plus forte que prévu en Italie).



