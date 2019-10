Taux : nette détente pour des motifs monétaires et politiques

31/10/2019 | 19:13

Belle journée sur les marchés obligataires qui ont en partie bénéficié de prises de bénéfices sur les actions, sur le 'fait' accompli' de la 3ème baisse consécutive du taux directeur (fourchette 1,50/1,75%).



Le rendement des OAT se détend de -4,5Pts à -0,102%, celui des Bunds de -4,8Pts à -0,413%.

Embellie plus substantielle de -8Pts pour les 'Bonos' espagnols à 0,221% et -8,5Pts sur les BTP italiens à 1,018%.

L'Italie a vu son PIB progresser de +0,1% au 3ème trimestre et de +0,2% en rythme annuel, mais le chômage remontre de +0,3% à 9,9% (pour ne pas dire 10%).



Aux Etats Unis, les T-Bonds se détendent brutalement ce soir, de -11,2Pts à 1,684%, et cela n'a plus grand chose à voir ce soir avec la décision de la FED la veille.

Des chiffres décevants ont été publiés ce jeudi et le contexte politique devient plus incertain: en milieu d'après-midi (milieu de matinée à Washington), la Chambre des Représentants (à majorité Démocrate contrairement au Sénat) à voté la poursuite de la procédure pouvant mener à l'empeachment'.

Donald Trump 'la plus grand chasse aux sorcières de l'histoire des USA'.



Le communiqué final de la FED a justifié une baisse de taux décidée au vu des incertitudes qui pèsent encore sur l'économie et d'une inflation jugée un peu faible.

Si l'activité aux Etats-Unis croît à un rythme 'modéré', le marché de l'emploi reste robuste et les dépenses des ménages très solides, à en croire l'analyse de la Fed.



Les chiffres décevant publiés en début d'après-midi pèsent peut-être un peu plus sur la tendance ce jeudi et les ventes se sont accélérées avec le PMI (indices des directeurs d'achat) de la région de Chicago qui est ressorti en baisse de près de -4Pts (ou -10%) à 43,2 en octobre contre 47,1 en septembre, déjouant un consensus légèrement baissier de 46,5.



Une heure auparavant, les investisseurs avaient découvert des dépenses des ménages américains en hausse de seulement 0,2% en rythme séquentiel le mois dernier, d'après le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient une hausse de 0,3% en moyenne.



Les revenus des ménages ont pour leur part crû de 0,3% en septembre, un score conforme au consensus. La croissance des revenus a ralenti toutefois par rapport à une hausse de 0,5% le mois précédent, alors que celle des dépenses était de 0,2%.



En zone Euro, le taux d'inflation annuel est estimé à seulement 0,7% en octobre 2019, contre 0,8% en septembre selon une estimation rapide publiée par Eurostat, un niveau conforme à l'estimation moyenne des économistes.



S'agissant des principales composantes, les services devraient connaître le taux annuel le plus élevé (1,6%), suivis de l'alimentation, alcool & tabac (1,6%), des biens industriels hors énergie (0,3%) et de l'énergie (-3,2%).





