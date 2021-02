Taux : nette détente sur BTP et T-Bonds, sinon un grand calme

Les T-Bonds effacent le terrain perdu vendredi, le rendement retombe de -3Pts vers 1,064%, le 30 ans reflue sous les 1,8%.



Les investisseurs ont ignoré les bons indicateurs d'activité manufacturière: le PMI manufacturier aux Etats Unis ressort à 59,2 en janvier et s'avère légèrement supérieur à l'estimation flash (59,1).



C'est une embellie notable par rapport aux 57,9 de décembre et c'est même le meilleur score depuis mai 2007: cela ne prouve pas que la croissance US dépasse ses niveaux du printemps 2007 mais que la série de hausse est plus impulsive qu'en 2009/2010.



En Europe, c'est la France qui surprend avec une vigueur du secteur manufacturier qui semble triompher des restrictions mises en place (très pénalisantes en revanche pour le tertiaire) : le PMI grimpe de 51,1 en décembre 2020 vers 51,6, la plus forte croissance du secteur manufacturier français depuis six mois, le taux d'expansion étant toutefois resté modéré.



La logique des confinements semble respectée par l'indice PMI de la zone euro qui ralentit à 54,8 en janvier (contre une estimation flash de 54,7) après 55,2 en décembre 2020, traduisant un léger ralentissement de l'expansion du secteur.



Les OAT terminent cependant sans grand changement, à -0,263%, les Bunds affichent une stagnation totale vers -0,561%, les Bonos espagnols pas davantage inspirés, affichent -0,4Pt à 0,097%.



La seule variation notable a bénéficié aux BTP italiens avec -3,4Pts à O,616%, même si l'avenir politique semble toujours aussi flou et la constitution d'une majorité gouvernementale stable quasi introuvable.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.