Taux : nette embellie sans catalyseur évident

Quelle rumeur a circulé ce mardi pour faire reculer aussi nettement les rendements ?

Les marchés obligataires découvrent-ils que la récession est imminente (les chiffres du jour ne le démontrent pas) et qu'elle engendrera une détente de taux bien avant fin 2023 (les banques centrales affirmant qu'elles ne bougeront pas).

Nos OAT se détendent de -11Pts vers 2,947%, Bunds à -11Pts vers 2,39% (et 2,3580 au plus bas).

Plus au sud, les Bonos effacent -10,5Pts à 3,421%, les BTP italiens -9Pts vers 4,273%.

C'est une heureuse embellie mais aucune 'stat' européenne (en Eurozone) ne l'explique.



On observe enfin une embellie sur les 'Gilts' britanniques, mais elle est moins prononcée que sur le continent, avec -6Pts à 3,723%.



Outre-Atlantique, sans réelle évolution des négociations sur l'extension du plafond de la dette, les taux se détendent nettement : -10Pts sur les T-Bonds à 3,4150%.

Les chiffres US du jour sont un peu inattendus mais contradictoires : le Département du Commerce des Etats-Unis annonce un bond de 9,6% des ventes de logements neufs au mois de mars (à 683.000 transactions en annualisé), bien supérieur au consensus de marché (après -3,9% en février).



A l'inverse de cette embellie dans l'immobilier, la confiance du consommateur aux Etats-Unis s'est nettement dégradée au mois d'avril, à 101,3 ce mois-ci, contre 104 en mars (enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board).

Si la composante du jugement des consommateurs sur la situation actuelle s'est améliorée, à 151,1 en avril après 148,9 le mois passé, le sous-indice de leurs anticipations a chuté à 68,1, à comparer avec 74 le mois précédent.



A l'exception de décembre 2022, un mois durant lequel il avait signé un bref rebond, ce dernier indicateur s'inscrit pour le 14ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points, phénomène généralement annonciateur d'une récession au cours de l'année à venir, souligne le ConfBoard dans son communiqué.





