Taux : nette tension au sud de l'Europe (Italie, Grèce)

Séance de consolidation des marchés obligataires, avec un repli plus marqué en Europe, à l'entame d'une semaine qui sera à nouveau ponctuée par quelques statistiques très attendues, notamment le 'CPI' jeudi (les prix à la consommation aux Etats-Unis), de quoi alimenter les interrogations des investisseurs quant à la vigueur du resserrement des politiques monétaires promis par les banques centrales.



Dans ce contexte, le rendement des Treasuries à 10 ans se tend ainsi de +2Pts vers 1,93%, un plus haut de deux ans, tandis nos OAT se dégradent encore de +3Pts à 0,675%, les Bunds de +2,5Pt à 1,2320%, les Bonos espagnols de +4Pts à 1,09%.



Mais il y a pire : la glissade n'en finit pas pour les BTP italiens avec +5Pts à 1,800% et même jusqu'à 15Pts en séance à 1,900%.

Enfin, le '10 ans' grec (+25Pts) repasse le cap des 2,350% et affiche +60Pts en seulement 3 séances (rappel : l'année s'était terminée à 1,300%, cela fait +105Pts en 5 semaines).

Outre-Manche, hors Eurozone, les Gilts en terminent sans changement, à 1,415%



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.