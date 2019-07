Taux : nette tension dans l'Eurozone malgré une FED 'dovish'

10/07/2019 | 19:04

Une légère détente des taux fait suite à un discours 'dovish' de Jérôme Powell devant la commission financière de la Chambre des Représentants.

Le rendement des T-Bonds 2029 se détend légèrement (-1,5Pt à 2,052%): le patron de la FED évoque 'des risques de ralentissement', 'la FED agira de manière appropriée pour soutenir la croissance'.



Jérôme Powell note cependant que l'économie US avait performé 'raisonnablement bien' au 1er semestre et que les prévisions demeurent 'solides' pour le second semestre.



La perception de ce discours semble très différente en Europe où les marchés obligataires subissent leur plus lourde correction depuis fin juin: les Bunds se retendent de +4,1Pts à -0,306%, nos OAT de +4Pts à -0,015% et ce n'est pas plus brillant sur les dettes périphériques avec +3,5Pts sur le '10 ans' portugais à 0,515%, +2,5Pts sur les 'bonos' à 0,446%, +8,2Pts sur le '10 ans' grec à 2,298% (et même jusqu'à +13Pts à 2,345%).

Côté chiffres, les stocks des grossistes américains ont augmenté de +0,4% en rythme mensuel en mai 2019, selon le Département du Commerce, une progression en ligne avec les attentes après une hausse de 0,8% en avril par rapport à mars, chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale.



En Europe, les experts de Bruxelles revoient à la baisse les perspectives de croissance 2019 de -0,1% à 1,2% et de -0,1% en 2019 à +1,4%.

En France, la production dans l'industrie manufacturière grimpe de +2,1% après +0,5% en avril selon les données CVS-CJO de l'INSEE.



L'embellie demeure cependant modeste sur une période de trois mois : +0,2% (production manufacturière) et de +0,5% pour l'ensemble de l'industrie.







