Taux : nette tension, opérateurs privilégient les bonnes stats

01/08/2018 | 18:44

Ce fut une séance de franche consolidation sur les marchés obligataires qui semblent avoir interprété la déferlante de statistiques du jour une preuve de fermeté des économies de part et d'autre de l'Atlantique.

Nos OAT se sont dégradées de +5,5Pts de base à 0,784%, les Bonos espagnols de +4,4Pts à 1,478% et les Bunds de +3,5Pts à 0,4800%.



les BTP italiens reperdent l'intégralité du terrain perdu la veille, soit +8Pts à 2,798% contre à 2,7180%.



À Wall Street, les T-Bonds 2028 ont vu leur rendement passer brièvement le cap des 3,000%, à 3,006% avant de se détendre un peu vers 2,995% (soit +3Pts de base.



Il y a eu tellement de chiffres et tellement peu de réactions 'sur le coup' qu'il est difficile d'invoquer l'impact d'une 'stat' plutôt qu'une autre.

Cependant, les rendements se sont un peu plus tendus après (mais pas immédiatement, cela a pris une vingtaine de minutes) la publication du rapport ADP.

L'enquête mensuelle indique que le secteur privé US a créé +219.000 nouveaux emplois au lieu de +185.000 attendus (effet 'tax reform') et le chiffre de juin a été révisé de +4.000.



Les investisseurs ont pris connaissance un peu plus tard du repli de l'indice ISM (Institut for Supply Management) qui passe de 60,2 à 58,1 pour le mois écoulé (le consensus visait un repli plus modeste, vers 59,2).



Publié un peu plus tôt dans l'après-midi, l'indice PMI manufacturier d'IHS Markit s'était contracté timidement de 55,4 en juin à 55,3 en juillet.

Cela n'empêche pas les T-Bonds US d'afficher un rendement de 3,005% sur le '10 ans' et 3,125% sur le '30 ans'.



Le communiqué final de la FED à 20H devrait être un non-évènement. En effet, rien n'indique un quelconque enjeu étant donné que cette réunion n'implique pas de conférence de presse et encore moins une mise à jour des dernières projections économiques. Néanmoins, il sera toujours intéressant d'avoir la vision de l'institution à propos de l'évolution de la guerre commerciale', analyse ce matin Saxo Banque.



Côté Europe, l'indice PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française signale une accélération de la croissance de la production du secteur le mois dernier, de 52,5 en juin à 53,3... son taux d'expansion atteignant un plus haut de 19 mois.



C'était également la journée des indices PMI (estimation finale) ailleurs dans l'Eurozone : le PMI global se redresse de 54,9 en juin vers 55,1 en juillet (conforme à l'estimation flash), en dépit d'un fléchissement de 53,4 vers 52,9 en Espagne, de 53 vers 51,5 en Italie.

Elle progresse en revanche de 52,5 vers 53,3 en France, grâce au secteur automobile.



