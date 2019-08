Taux : nouvelle déferlante de records absolus, tous azimuts.

28/08/2019 | 18:25

Nouvelle pluie de records concernant les rendements des T-Bonds US et des dettes souveraines en Euro.



Le record le plus emblématique sera peut-être celui du '30 ans US' (à 1,935%) américain dont le 'spread' avec le '10 ans' (1,4630%) ne cesse de s'écraser (à moins de 47Pts de base, sous le seuil technique des 50Pts) tandis que le '2 ans' affiche 1,52% (inversion de courbe digne d'une récession majeure).



Les écarts du jour ne sont cependant pas spectaculaires avec -1Pt sur le '10 ans US' et -2Pts sur le Bund qui pointe désormais à -0,723% tandis que nos OAT flirtent avec les -0,45% (-0,435% ce soir).



Le '10 ans' espagnols -les Bonos- pourrait bientôt rejoindre la cohorte des dettes d'état à rendement négatif: ils n'affichent plus que 0,08% de rendement (et 0,054% en séance, nouveau record absolu).

Le Portugal n'est pas loin avec 0,09% de rendement, malgré des finances fortement dégradées.

L'embellie se poursuit en Italie sur les 'BTP' avec -10Pts à 1,04% (0,98% au plus bas) sur l'espoir d'une possible alliance entre '5 étoiles' et la gauche modérée (jugés plus 'réceptives' -ou vulnérables- aux pressions de Bruxelles).



Sinon, la faiblesse des rendements s'explique par l'escalade des tensions sino-américaine, par les charges de Trump qui accable J.Powell, par le G7 de Biarritz raté et les vives tensions entre l'Europe et le Brésil, des chiffres 'macro' décevants.



La question du Brexit constitue aussi une source majeure d'incertitude pour la communauté financière, alors qu'il reste deux mois avant la date théorique de sortie du Royaume Uni de l'Union européenne.

Boris Johnson vient de court-circuiter les travaux du Parlement Britannique en prolongeant son 'congé' jusqu'au 14 octobre (soit 2 semaines avant la mise en oeuvre du plan de sortie en 'no deal' de Boris Johnson (soutenu par les 'Brexiters' de Nigel Farage mais combattu par toutes les autres formations et même au sein des 'conservateurs').



Les' Gilts' n'ont pas accusé le coup de la chute de la Livre : bien au contraire puisque les 'Gilts' se détendent de -6Pts à 0,44%.



