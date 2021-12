Taux : nouvelle dégradation marginale et homogène avant FED

Les marchés de taux auraient aussi bien pu se détendre ce mercredi après la mauvaise surprise des ventes de détail (publiées à 14H30).

Mais c'est la consolidation qui l'emporte et elle se traduit par une légère dégradation des taux longs en amont du communiqué de la FED attendu à 20H puis de la conférence de presse à suivre où chaque réponse de Jerome Powell -et chaque adjectif ou adverbe- sera soupesé avec une extrême minutie par les investisseurs.

A 1H du communiqué final, Wall Street évolue sans tendance et les T-Bonds US affichent +2,5Pts vers 1,448%, ce qui demeure étrangement bas face à une inflation (CPI) de +6,8% et des prix à la production (PPI) à +9,6%.



Les anticipations tablent désormais sur trois hausses de taux en 2022 suivies de trois autres en 2023, pour un loyer de l'argent qui devrait atteindre 2% à horizon 2024.



Cette inflation commence peut-être à plomber le pouvoir d'achat des ménages américains : les ventes de détail n'ont progressé que de +0,3% aux Etats-Unis le mois dernier, après une augmentation de 1,8% (révisée d'une estimation initiale de 1,7%) en octobre, et alors que le consensus attendait une hausse de +0,8 à +0,9%, ce qui est en fait peu ambitieux pour une période incluant Thanksgiving et le 'Black Friday'.



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail américaines ont également augmenté de 0,3% en novembre : si quelques achats ont bien été effectués par anticipation au mois d'octobre, il semblerait bien que la baisse de pouvoir d'achat des ménages commence à se faire ressentir avec une inflation à +6,8%/mois en novembre.



L'indice Empire State de la Fed de New York est en revanche ressorti supérieur aux attentes (à 31,9, contre 25 attendu et 30,9 en novembre), mais c'est un chiffre relativement mineur.



En Europe, cette journée était également placée sous le signe de la consolidation (sauf pour les BTP italiens, inchangés à 0,917%) avec des écarts homogènes -tout comme la veille- avec +1,5Pt (contre +1,3Pt) sur nos OAT à -0,018%, les Bunds (-0,365%), les Bonos espagnols (0,3310%).

Et outre-manche, les Gilts finissent lanterne rouge sur le vieux continent avec +4Pts à 0,7380%.



