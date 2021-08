Taux : nouvelle détente générale, bourses en mode 'risk-off'

Nouvelle séance d'embellie sur l'obligataire alors que ça tangue sur les marchés d'action (même si Wall Street limite étrangement bien la casse): le 'risk off' reste de mise.



Le 'VIX' associé au S&P500 avait fait un bond de +20% mercredi soir, puis de +10% supplémentaires ce jeudi (à 23,2), avant de revenir à... zéro (VIX inchangé à 21,6).

Mais cela n'affecte en rien les T-Bonds US qui se détendent de -3,3Pts vers 1,2400% et ne réagissent ni aux errements du VIX ni aux 'chiffres du jour'.

Cet après-midi, les opérateurs ont pris connaissance des inscriptions aux allocations chômage, lesquelles ont diminué de -29.000 (à 348.000) la semaine précédente (chiffre révisé) : il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis mars 2020 (17 mois).

La moyenne mobile sur quatre semaines s'établit à 377.750 en recul de 19.000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.



Durant la semaine du 2 août, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'établit à 2.820 000, une baisse de 79.000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente.



Déception en revanche sur côté de l'indice de la Fed de Philadelphie ('Philly Fed') qui ressort en baisse de -2,5Pts à 19,4 en août, alors même que les économistes espéraient en moyenne une légère progression de l'indice.

Enfin, L'indice composite des indicateurs avancés des Etats-Unis, calculé par l'organisation patronale Conference Board, a crû de 0,9% au mois de juillet, une progression à peu près conforme à l'estimation moyenne des économistes.

En ce qui concerne les 'minutes' de la dernière réunion de la FED, comme cela devenait assez prévisible, les responsables de la Fed envisagent de réduire la politique de relance monétaire de l'institution dès la fin de cette année,l'économie américaine ayant fait de 'nouveaux progrès substantiels' vers ses objectifs de stabilité des prix et d'emploi.

Le 'QE' de 80+40Mds$ mensuel pourrait être 'éteint' d'ici la mi-2022.



En Europe, repli homogène des rendements sur les OAT et les Bunds (-1,2Pt) à -0,145% et -0,494% respectivement, peu de mouvement sur les Bonos espagnols (-0,6Pt à 0,216%) et tension symétrique sur les BTP italiens avec +0,6Pt à 0,561%.

Meilleure performance du jour pour les 'Gilts' britanniques avec -3,3Pts (comme sur les T-Bonds US) mais 0,533%.





