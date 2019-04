Taux : nouvelle détente générale, plus marquée sur les Gilts.

02/04/2019 | 19:14

Les indices boursiers européens poursuivent leur rallye, Wall Street ne lâche (presque) rien... mais les marchés obligataires se remettent à progresser en parallèle: tout monte, y compris le pétrole (record à 69,5$ sur le 'Brent') et désormais les 'cryptos' avec +15% sur le Bitcoin (vers 4.900$).



Un seul mot d'ordre : 'du risque, toujours plus de risque'.



Cela devrait plomber les bons du Trésor, les placements 'coffre fort' mais il n'en est rien et les rendements rechutent partout.



Nos OAT se détendent de -2Pts vers 0,359%, les Bunds d'autant à -0,045%... ainsi que les 'bonos' espagnols à 1,132%.



Outre Atlantique, les T-Bonds 2029 affichent -1,5Pts à 2,4800%, le '2 ans' se détend de -2Pts à 2,307%.



Les investisseurs ont découvert à 14H30 que les commandes de biens durables aux États-Unis accusent une baisse de -1,6% en février 2019, alors que les économistes tablaient en moyenne sur un recul moins marqué de -1,1%.



Par ailleurs, le chiffre de janvier a été révisé à la baisse, passant de +0,3% à +0,1%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont en revanche accrues de +0,1%... mais hors 'défenses' (commandes du Pentagone), c'est beaucoup moins bon: -1,9% pour le 'civil'.



Le dernier chiffre du jour émane de l'OCDE qui anticipe que le commerce mondial vers ralentir de +3% en 2018 à +2,6% en 2019.

Cela va dans le sens de banques centrales toujours plus accommodantes... et la BoE (banque centrale britannique) se garde des minutions en cas de sortie en 'no deal': message reçu 5 sur 5 par la 'City' puisque les 'Gilts' se sont brusquement détendus de -5Pts vers 0,995% en milieu de journée et de -2Pts à 1,025% ce soir.





