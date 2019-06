Taux : nouvelle série de records, rendement de +en + négatifs

14/06/2019 | 17:32

Les marchés obligataires battent de nouveaux records... et de nouveaux rendements planchers fleurissent en cascade.

Le Bund allemand s'est inscrit à -0,27% (et -0,258% vers 17H) et il est désormais talonné par le '10 ans' danois avec -0,220%.



Le '10 ans' néerlandais gravite vers -0,08% (la Hollande fait parti du clan des 'orthodoxes' qui considère que l'Italie doit se plier aux règles fixées par Bruxelles).



La détente est beaucoup plus spectaculaire au Sud avec des 'bonos' espagnols qui se détendent de -5Pts pour un nouveau plancher historique de 0,496%, et -6Pts sur les 'BTP' italiens à 2,3100% (-4,5Pts en 'hebdo').



Nos OAT se détendent de -1,8Pt à 0,095% et retrouvent les planchers testés vendredi dernier; l'indice des prix à la consommation (IPC) en France ressort en hausse de 0,1% sur un mois, après +0,3% en avril, mais corrigés des variations saisonnières, il se replie de 0,1%, selon les données de l'Insee.



La seule fausse note sur les dettes souverains européennes provient des Gilts britanniques qui se dégradent légèrement (+1Pt à 0,846%).



Les T-Bonds US sont relativement stables : le '10 ans' ne décale que de -0,5Pt à 2,086%.

Les 'chiffres du jour' sont jugés globalement neutres: les ventes de détail ont progressé de 0,5% en séquentiel au mois de mai 2019 selon le Département du Commerce, c'est un peu moins que les 0,7% attendus mais cela s'avère plutôt rassurant.

La production industrielle a augmenté de 0,4% en mai, ce qui efface les -0,4% de repli au mois d'avril (selon les données mensuelles de la Réserve fédérale) alors que le consensus visait un gain de seulement +0,2%.



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de 0,2 point à 78,1% le mois dernier.



L'indice de confiance Umich préliminaire pour juin chute de -2,1Pts à 97,9 alors que les économistes l'anticipaient en moyenne à 98,1 points.



Les stocks des entreprises US d'avril ressortent à +0,5%.



Cette séance qui voit les rendements obligataires s'enfoncer en territoire inconnu se caractérise par le test des 1.350$ sur l'once d'or, son zénith annuel.





