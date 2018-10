Taux : pas de grande rotation sectorielle, pas de plongeon BTP

23/10/2018 | 19:22

L'aversion au risque se radicalise sur les marchés 'actions', mais il ne se solde pas par un raz-de marée sur les bons du Trésor (ce qui illustrerait un classique phénomène de 'vases communicants').



Les Bunds ne se détendent que de -3,5Pts à 0,418%, nos OAT de -3Pts à 0,794%, les Bonos espagnols également à 1,865% (aucune contagion par rapport à l'Italie) et les T-Bonds US, habituels refuges en période de turbulence boursière, effacent -5,6Pts à 3,138%.



Tous les regards étaient braqués sur les BTP italiens en début d'après-midi : il se sont dégradées de 12Pts de base à 3,597%... ce qui n'a rien de très spectaculaire alors que la Commission européenne a retoqué le projet de plan budgétaire 2019 de l'Italie : c'est une grande première en Europe, d'autant que de nombreux pays ont vu la commission approuver des feuilles de route avec des déficits bien plus considérables.



Le gouvernement italien va avoir beau jeu de plaider la 'discrimination', la volonté de nuire à un projet économique (et à une équipe dirigeante) qui ne lui plait pas, une tentative de contraindre l'Italie à se replonger dans l'austérité exigée par ses créanciers.



Bruxelles demande à l'Italie de lui présenter un projet qu'elle jugerait plus acceptable, au plus tard trois semaines après la décision de ce jour.



Tous les acteurs du dossier italien ont intérêt à ce que les conditions de marché restent bonnes.

En outre, le service de la dette ne pose pas de problème particulier à l'Italie puisqu'il est seulement légèrement supérieur à ce que consacre le Royaume-Uni ou l'Espagne. Il n'y a pas de problème à court et à moyen terme concernant la soutenabilité de la dette italienne', analysait ce matin Saxo Banque.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.