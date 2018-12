Taux : pas de vague massive d'aversion au risque malgré Brexit

10/12/2018 | 18:56

L'empilement des mauvaises nouvelles -tous azimuts- ne se traduit pas par une 'fuite vers la sécurité'.

C'est peut-être rassurant mais ce n'est peut-être qu'un sursis: nos OAT et les Bunds stagnent ou se dégradent légèrement (+1,5Pt sur nos OAT à 0,70%, Bund 2028 inchangé à 0,252%.

Les indicateurs n'étaient pas favorables en Europe avec un ralentissement de la croissance en France: celle du 4ème trimestre est revue de moitié à la baisse par la Banque de France, de +0,4 à +0,2%.

La croissance française, déjà révisée de +1,8% à +1,6% devra sans doute être de nouveau revue à la baisse et +1,5% (nouvelle estimation du gouvernement) relèverait du miracle vu la chute d'activité en France suite au mouvement 'Gilets jaunes'.

Le marché le plus chahuté, ce fut logiquement celui des 'Gilts' britanniques qui se détendent subitement de -7Pts de base à 1,205%.



Theresa May se voit contrainte de renégocier certaines dispositions du 'Brexit' avec Bruxelles alors qu'une majorité de députés de son propre parti contestent les conditions de séparation du Royaume-Uni et de l'Union européenne.

Le vote à la Chambre des communes va donc être reporté de plusieurs jours, le Parlement britannique devrait se prononcer après le weekend (il y a une réunion de l'UE inscrite à l'agenda)... mais le risque d'un 'no deal' s'accroît et Theresa Mays concède qu'il faut s'y préparer.



Les investisseurs se focaliseront jeudi sur la réunion de la Banque centrale européenne qui devrait officiellement mettre un terme à son programme d'assouplissement quantitatif.



Ajoutez à cela des mauvaises nouvelles récentes comme un retour des tensions commerciales sino-américaines (déclarations de Peter Navarro ce weekend) puis l'interdiction des importations d'i-Phone en chine décidée par Pékin (un peu surréaliste lorsque l'on sait que la majorité de ces appareils sont fabriqués sur places).



Les T-Bonds US finissent quasi stables, à 2,855% contre 2,85% vendredi, l'inversion de la courbe se confirme avec environ 2Pts de base de 'prime' pour le '3 ans' (2,726%) par rapport au '5 ans' (2,706%).

Certains experts s'attendent à ce que la hausse de taux attendue le 19 décembre soit la dernière orchestrée par la FED 'avant longtemps'.



Certes, cela semble loin de l'Europe et des Etats Unis mais le gouverneur de la Banque Centrale indienne vient d'annoncer sa démission, sur fond de désaccord avec le gouvernement de Narandra Modi.

Cedla concerne tout de même un pays de 1,250 milliards d'habitants dont le PIB est désormais supérieur à celui de la France.



