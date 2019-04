Taux : pause mais pas d'embellie après coup de blues vendredi

15/04/2019 | 19:30

Les marchés obligataires US sont demeurés absolument sans réaction face aux nouvelles attaques de Trump, dénonçant les hausses de taux inutiles de la FED et qui auraient amputé la croissance US d'un tiers et freiné la progression de Wall Street entre +20 et +40%.

Les T-Bonds US restent inchangés, entre 2,555 et 2,560%, dans l'attente de nouveaux catalyseurs économiques ou politiques.



Charles Evans, le patron de la FED de Chicago, note que les dernières 'stats' US étaient plus vigoureuses: lui et ses collègues anticipent une croissance de +1,75% à +2% aux Etats Unis en 2019.



Un sentiment plus positif confirmé par l'indice Empire State de la Fed de New York qui s'inscrit en hausse ce mois-ci pour s'établir à 10,1, après 3,7 en mars 2019, alors que le consensus anticipait une progression un peu plus contenue à 8,0.

Au niveau macroéconomique, les investisseurs espèrent que les indicateurs qui paraîtront cette semaine confirmeront la bonne résistance de l'activité aux Etats-Unis, tout en faisant apparaître - peut-être - une petite embellie en Europe.

Les marchés obligataires européens ont été tout aussi inertes (volatilité absence, écarts anecdotiques) avec des OAT encalminés vers 0,41/0,415%, des Bunds à 0,058% (contre +0,06% vendredi) et plus au Sud, des Bonos espagnols 1,08% (+1,5Pt) et des BTP italiens pas davantage inspirés qui se dégradent de +3Pts vers 2,58%.

Même type de stagnation sur les 'Gilts' britanniques qui décalent à peine, de 1,2130 vers 1,218%: le newsflow politique s'est complètement tari depuis le report de la date butoir du Brexit au soir Halloween.



