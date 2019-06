Taux : petite consolidation après euphorie post-Draghi

19/06/2019 | 18:44

Après le vigoureux (euphorique) coup de chapeau des marchés obligataires au discours ultra-accommodant de Mario Draghi (mardi matin depuis Sintra) le rendement des OAT semble avoir trouvé un plancher: il a brièvement basculé en territoire négatif mardi midi (-0,002%) et il remonte de +3,5Pts de base vers 0,043% ce mercredi (l'appétit pour le risque 'actions' fait de l'ombre aux dettes souveraines 'coffre-fort').



Le Bund se retend un peu (de +3Pts) mais affiche toujours -0,285 à -0,29%).

'Ce discours (de Draghi) constitue l'indication la plus claire que la BCE va réduire ses taux d'intérêt (ils seront désormais négatifs) et relancer son programme d'achat d'actifs ('QE') dans les prochains mois si, comme nous l'attendons, des mesures ou attentes d'inflation restent très basses', notait Capital Economics.



'Sur la base de ces informations, nous prévoyons un abaissement du taux de la facilité de dépôt de 10 points de base dès la prochaine réunion en juillet', estimait de son côté Commerzbank, qui attendait précédemment une telle mesure pour le quatrième trimestre.



Ces propos interviennent alors que le comité de politique monétaire de la Fed doit se réunir ce jour et rendre ses conclusions dans la soirée: les investisseurs espèrent que la FED promettra elle aussi de se montrer très 'accommodante' ce soir afin de 'recoller' à la tendance impulsée la veille par la BCE.



Côté chiffres, la séance était peu fournie: les stocks de pétrole US se dégonflent un peu avec -3,1Mns de barils de 'brut', -600.000 barils de distillats (dont le fioul) et -1,7 millions de barils d'essence.

Pas de réaction du 'Brent' ou du WTI qui s'effritent même de -0,2%.



Outre Manche, l'inflation britannique a été publiée ce matin, à la veille de la réunion de la Banque d'Angleterre.

Les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 2% au mois de mai, un taux en baisse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.

Cela n'a pas de rapport direct avec la chute des 'Gilts' dont le rendement s'est tendu symétriquement de +5,5Pts à 0,867%.



Plus au Sud, le rendement des 'bonos' se dégrade légèrement de +1,3Pts à 0,405%, les BTP s'améliorent symétriquement de -1Pt à 2,095%.







