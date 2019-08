Taux : petite consolidation après pluie de records absolus

30/08/2019 | 19:09

Cette dernière séance de la semaine fut de loin la plus riche en statistiques économiques mais elle se solde par des écarts (à la baisse) limités sur les dettes souveraines libellées en Euro.



La consolidation amorcée la veille s'est poursuivie : les Bunds font exception puisqu'ils se détendent de -0,5Pts à -0,700% tandis que nos OAT se dégradent de +1,5Pts à -0,400%.



Plus au Sud, la consolidation apparaît plus marquée sur les Bonos avec +3Pts de base à 0,143% et les BTP italiens affichent 4Pts de plus à 1,03%... mais ils bouclent une magnifique semaine avec une détente qui avoisine -30Pts de base après avoir affiché jusqu'à -40Pts mercredi avec un nouveau plancher historique à la clé de 0,93%.



Notons que toutes les dettes du vieux continent ont affiché des records absolus en milieu de semaine, et il en été de même sur le '30 ans' américain qui a vu son rendement fondre vers 1,93%.

Toutes les autres maturité ont battu des records de 3 ans et le T-Bond '10 ans' a fini la journée quasi inchangé, oscillant autour d'un pivot de 1,52% (après une nouvelle incursion sous 1,50% la nuit dernière).



Il y a eu pléthore de chiffres aux Etats Unis ce vendredi et le sentiment du marché fut que bonnes et mauvaises surprises se sont compensées.



Parmi les bonnes, les dépenses des ménages américains qui ont grimpé de 0,6% en juillet, selon le Département du Commerce, dépassant ce qu'anticipaient les économistes en moyenne (+0,5% après +0,3% en juin).



En revanche, les revenus ne se sont accrus que de 0,1% en juillet, après un gain de 0,5% en juin, et alors que le consensus visait une augmentation de 0,3% pour le mois de juillet.



En rythme annuel, la hausse de l'indice de prix PCE ('panier de la ménagère') s'est accélérée de 0,1 point d'un mois sur l'autre, pour atteindre 1,4%, mais s'est maintenue à 1,6% en excluant les éléments traditionnellement volatiles que sont l'énergie et l'alimentation.



Autre bonne surprise, le PMI de Chicago (indice des directeurs d'achat dans l'industrie) a fait un bond de +6Pts au mois d'août, de 44,4 vers 50,4 au lieu de 47,5 anticipé.

Mauvaise surprise en revanche avec l'indice de confiance de l'Université du Michigan ou 'UMich' qui plonge de près de -10Pts en août et se retrouve au plus bas depuis 2015.



Beaucoup de chiffres également en Europe: les prix à la consommation en France augmenteraient de +1,1% en août 2019, comme le mois précédent, selon l'estimation provisoire de l'Insee. Sur un mois, ils se redresseraient sensiblement (+0,5% en août, après -0,2% en juillet).



Sur l'ensemble des marchés (intérieur et extérieurs), les prix de production des produits industriels français rebondissent en juillet 2019 (+0,5% après -0,6% en juin), d'après les données mensuelles de l'Insee.



En Allemagne, nouveau signal conjoncturel négatif avec une baisse de -2,2% ds ventes de détail en juillet: le PIB pourrait être négatif au 3ème trimestre mais l'acquis de croissance du début de l'année devrait lui permettre de finir l'année en positif.

Attention toutefois au risque d'accumulation de trimestres négatifs: un 3ème début 2020 marquerait techniquement une entrée en récession.





