Taux : petite dégradation logique sur les Gilts, OAT stables

16/01/2019 | 19:14

Tous les yeux étaient braqués depuis quelques jours sur les 'Gilts' britanniques, lesquels ont évolué avec un flegme qui forçait l'admiration puisque leur tendance est demeurée positive depuis le 1er janvier.

Les choses se gâtent un peu au lendemain du vote du Parlement puisque le rendement des 'gilts' se dégrade de +6Pts à 1,31% contre 1,25% la veille: les 1,31% sont une résistance qui tient depuis le 5 décembre et qui fut re-testée le 21/12.

Cette correction sanctionne la du suspens concernant le vote de l'accord négocié par Th.May (c'est un rejet massif par 432 contre 202): une nouvelle période d'incertitude s'ouvre ainsi jusqu'au 29 mars, date à laquelle le Brexit est censé effectivement entrer en vigueur.



D'ici là, Th.May pourrait tenter de négocier un nouvel accord mais l'Europe ne devrait pas accepter de s'écarter de la version initiale.

Th.May pourrait être mise en minorité et le gouvernement basculerait: un nouvel accord sur le Brexit devrait alors être négocié en repoussant d'un ou 2 ans la date du Brexit.

Th.May pourrait opter pour l'organisation d'un nouveau scrutin pour ou contre le Brexit (hypothèse moyennement probable).

En cas de 'hard Brexit' et de situation chaotique, le Parlement britannique pourrait de lui-même suspendre l'Art.50 qui déclenche le Brexit (peu probable).



Royaume-Uni encore, mais rayon statistiques cette fois: les prix à la consommation outre-Manche ont augmenté à un rythme annuel de 2,1% en décembre 2018, un taux en baisse de 0,2 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



En France, les prix grimpent de +1% en 2017 à +1,8% en 2018, essentiellement du fait des taxes sur le tabac et les carburants (hors éléments 'volatiles', l'inflation ne dépasse pas 0,8%).

Nos OAT ont connu une séance très calme mais qui se solde par une petite dégradation de +1Pt à 0,632%, les Bunds affichant +2Pts à 0,221% (le 'spread' avec les OAT se contracte à 41Pts de base).



L'agenda économique était par ailleurs marqué par la publication de nombreuses statistiques aux Etats-Unis : les prix à l'importation ressortent en baisse de -1%, les prix à l'export se contractent de -0,6%.

L'indice NAHB de la confiance des constructeurs se redresse (enfin) de +2Pts à 58 en janvier, légèrement au-dessus du consensus.



Les T-Bonds se dégradent de -1,5Pts vers 2,723%, l'incersion de la courbe de taux US persiste et s'étend du '1 an' (2,57%) au '5 ans' (2,548%).





