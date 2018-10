Taux : petite détente côté Italie éclipsée par TBonds à 3,12%

03/10/2018 | 19:52

Une rotation sectorielle s'enclenche en Europe, laquelle constitue le symétrique des positions prises la veille : les BTP italiens connaissent en embellie de -16Pts de base à 3,315%, nos OAT se retendent de 4Pts de base des OAT à 0,823% et de 6Pts des Bunds à 0,482%.



Les opérateurs accueillent avec soulagement l'annonce faite par le gouvernement italien que les budgets 2020 et 2021 sont sur une trajectoire de 2% de déficits après 2,4% en 2019.



Le 'spread' a culminé à 302Pts d'écart avec les Bunds, il retombe à +283.



Les Gilts britanniques se dégradent symboliquement de +1Pt à 1,585%.



Dopés par de bons chiffres publiés mercredi après-midi, les T-Bonds US voient leur rendement bondir de +6Pts de base à 3,125% : les voici revenus au contact des records annuels de mai dernier, à deux doigts de s'échapper en direction des 3,30%.



La conjoncture s'avère 'solide': selon l'enquête mensuelle ADP, le secteur privé américain a généré 230.000 emplois en septembre, un score nettement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui étaient de +187.000.



Il reflète en outre d'une forte accélération par rapport aux 163.000 créations de postes enregistrées au mois d'août (soit +41%).



C'est de bon augure à deux jours de la publication du 'NFP', le rapport officiel du Département du Travail, qui selon le consensus, devrait faire état d'environ 185.000 créations d'emplois non-agricoles dans le secteur privé en septembre.



L'autre 'chiffre du jour' concernait l'activité dans le secteur tertiaire (qui représente en fait 70% du PIB américain : l'indice ISM (Institut for Supply Management) des 'services s'est établi à 61,6 pour le mois écoulé, contre 58,5 en août, déjouant largement un consensus de 58,1.



Mais gros bémol à cette 'bonne surprise', l'indice 'IHS Markit/PMI des services' chute symétriquement de 54,8 en août vers 53,5 en septembre (la plus faible croissance depuis janvier).





