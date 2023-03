Taux : petite embellie sur le 'long', tension accrue du 1 an

(CercleFinance.com) -Petite embellie sur les marchés de taux ce mercredi.

ils digèrent -laborieusement- les propos de Jerome Powell devant les commissions financières du Congrès: il réaffirmé l'attitude 'faucon' de l'institution.

Au cours de son audition par la Commission bancaire du Sénat, Jerome Powell confirme que les taux iront plus haut que prévu en début d'année et seraient maintenus à un niveau élevé durant une période assez longue afin de contrer l'inflation.

D'après le baromètre FedWatch du CME, les paris sur une hausse de 50 points de base sont désormais largement majoritaires, remportant 73,5% des voix contre 31,4% avant le discours de Powell.



Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas, à première vue : le rendement des Treasuries à dix ans se détend de -3Pts autour de 3,945%.



Mais attention, les rendements 'courts' continuent de se tendre ce mercredi avec le '2 ans' passant de 5,01% à 5,05%, le '1 an' passe de 5,214% à 5,2300% et le '6 mois' culmine à 5.27% (alors que le '30 ans' est à 3.86%): nous observons l'inversion de courbe de taux la plus radicale depuis 40 ans.



Les derniers indicateurs économiques US ont en effet révélé une persistance plus importante que prévu des pressions inflationnistes, mais aussi une robustesse du marché de l'emploi, avec un taux de chômage au plus bas depuis 1969, et une bonne résistance de la consommation des ménages.



A ce propos, le secteur privé aux Etats-Unis a créé plus d'emplois (20% de plus) qu'attendu en février, selon l'enquête mensuelle du cabinet ADP.



ADP recense 242.000 créations de postes le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters en prévoyaient en moyenne 200.000.



Le cabinet a également révisé en hausse ses estimations de janvier, qui font état désormais de 119.000 emplois créés, contre 106.000 initialement.



Thomas Barkin, membre de la FED et président de l'antenne de Richmond a déclaré -avant même que soit publiée l'enquête ADP- que 'le marché du travail aux Etats Unis se montre incroyablement résilient'.

A noter également le creusement du déficit commercial américain à -68,3Mds$ en janvier.

La détente des T-Bonds US n'a que peu profité aux 'Gilts' britanniques qui ne s'améliorent que de 2Pts à 3,800% contre 3,8200% la veille.



La journée a été plus positive dans l'Eurozone : le rendement des obligations souveraines se détend un peu après les vifs soubresauts qui se sont succédés en début de semaine: nos OAT effacent -5,3Pts à 3,1400%, les Bund -5Pts à 2,645% (mais le '1 an' affiche 3,367% et le '2 ans' culmine à 3,35%), les BTP italiens -11Pts à 4,425%.



En zone Euro, le PIB 'CVS' du 4ème trimestre (corrigé des variations saisonnières) est resté stable mais a diminué de 0,1% dans l'UE par rapport au trimestre précédent, selon une estimation publiée par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

Au cours du troisième trimestre 2022, le PIB avait augmenté de 0,4%, aussi bien dans la zone euro que dans l'UE.



En comparaison avec le même trimestre de l'année précédente, le PIB corrigé des variations saisonnières a augmenté de 1,8% dans la zone euro et de 1,7% dans l'UE au quatrième trimestre 2022, après +2,4% dans la zone euro et +2,6% dans l'UE au troisième trimestre 2022.



La production de biens fabriqués en Allemagne s'est accrue de 3,5% en données ajustées des variations saisonnières, après une baisse de 2,4% (chiffre révisé contre -3,1% en données préliminaires) en décembre, selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.



Les intervenants suivront cet après-midi une nouvelle intervention du président de la Fed, prévue cette fois devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants.









