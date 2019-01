Taux : petite tension avec retour de l'appétit pour le risque

18/01/2019 | 17:42

Le retour de l'appétit pour le risque se confirme en Europe et à wall Street, ce qui fait de l'ombre aux marchés obligataires.

Il n'est donc pas surprenant qu'une hausse de +2% de l'Euro-Stoxx50 s'accompagne d'un repli (heureusement pas symétrique) des dettes souveraines 'coeur' (les plus sécurisantes).

Le Bund se retend de +2Pts vers 0,262%, et la bonne nouvelle, c'est que le 'spread' avec nos OAT se contracte encore un petit peu puisque nos OAT ne se tendent que de +1,5Pt à 0,658% (soit moins de 40Pts de prime).



Confirmation et illustration du phénomène d'appétit pour le risque: le rendement des Bonos espagnols se détend de -1Pt à 1,36%, le BTP italiens de -2,5Pt à 2,735%.

Outre Atlantique, recul des T-Bonds sur fond de 9ème séance de hausse (sur une série de 11) et leur rémunération bondit symétriquement de +4,5Pts à 2,792%.

Entre 2 chiffres diamétralement opposés, Wall Street ne retient que le meilleur.

La production industrielle américaine rassure avec une hausse de +0,3% en décembre après +0,4% en novembre (chiffre révisé d'une estimation initiale de +0,6%, selon la Réserve fédérale).



De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en hausse de 0,1 point à 78,7% le mois dernier, légèrement au-dessus du taux de 78,6% qui était attendu par les économistes en moyenne.

'La récente dégradation des résultats des enquêtes auprès des entreprises manufacturières peut faire craindre qu'un net ralentissement de l'activité industrielle soit intervenu en fin d'année dernière', prévient Aurel BGC.



Grosse désillusion -et signal d'alerte- en revanche avec le baromètre mensuel du 'sentiment des consommateurs' de l'université du Michigan qui dévisse de 98,3 vers 90,7 alors que le consensus tablait sur une légère dégradation de -2Pts vers 96,4.

Mais Wall Street a clairement choisi son camp et veut finir au plus haut à la veille du weekend prolongé (marché de taux fermés lundi aux US) pour cause de 'Martin Luther King's day').



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.