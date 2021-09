Taux : petite tension sur les T-Bonds à la veille du FOMC FED

Les marchés de taux US ont légèrement consolidé (le T-Bond affiche +1,5Pt de base à 1,324%), les bons du Trésor libellés en Euro se sont légèrement détendus (-1Pt de base pour nos OAT à 0,015%, -0,5Pt de base pour le Bund à -0,320%).

On ne peut réellement pas parler de 'grandes manoeuvres' à la veille du communiqué final de la FED (ce mercredi à 20H00).



Au vu de l'état de nervosité actuel des marchés (la pandémie de Covid reste un vrai 'sujet' aux Etats Unis, des états -majoritairement Démocrates- restaurant de nombreuses restrictions) et des inconnues sur l'impact d'une potentielle faillite d'Evergrande, il ne serait pas étonnant que Jerome Powell insiste sur la nécessité de se montrer 'patient' avant de décider d'une éventuelle réduction des rachats d'actifs ('tapering').



Mais les données économiques américaines demeurent très robustes puisque les mises en chantier de logements ont augmenté de 3,9% en données CVS le mois dernier aux États-Unis, à 1.615.000 en rythme annualisé, un niveau supérieur au consensus (1,55Mns).

Seul bémol, les constructions de logements individuels sont en repli de -2,8%... mais les chantiers de condominiums (immeubles destinés à la location) font un bond de +21%.

Cela semble constituer une inflexion majeure car à 390.000/400.000$ de prix médian, devenir propriétaire devient hors d'atteinte pour une majorité d'américains.



Le nombre de permis de construire, censé préfigurer les mises en chantier futures, s'est quant à lui accru de 6% à 1.728.000 en août, dépassant là aussi l'estimation moyenne des économistes.



La FERD s'inquiètera t'elle de la formation d'une 'bulle' immobilière ? Elle n'a jamais consenti à entamer ce genre débat en 50 ans.

La BCE n'est pas davantage préoccupée par ce sujet alors que les loyers ou les traites mensuelles représentent souvent une part écrasante du budget des ménages, notamment français.



A propos de la France, l'OCDE revoit à la hausse son anticipation de croissance 2021 de +5,8 à +6,3% et maintient inchangé sa prévision pour 2022 à +4%.



Plus au Sud, les dettes souveraines bénéficie d'une embellie appréciable avec -2Pts sur les Bonos espagnols (à 0,342%) et -2,7Pts sur les BTP italiens (à 0,69%).

Quasi stabilité Outre-Manche avec des Gilts qui se dégradent de seulement 0,7Pts à 0,804% (le 'spread' avec les BTP se creuse de nouveau au-delà de 10Pts, malgré une notation nettement plus 'solide').



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.