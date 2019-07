Taux : peu de chiffres 'macro' mais nette détente des taux

15/07/2019 | 18:49

Les indices boursiers semblent à l'arrêt depuis début juillet en Europe, et cela a coïncidé avec une phase de consolidation des marchés obligataires.

Le lien avec le comportement de Wall Street ou de l'E-Stoxx300 n'est peut-être pas si évident puisque les taux recommencent à se détendre alors que les actions -au pire- ne vont nulle part (indices US) ou poursuivent leur ascension (Londres ou Francfort gagnent +0,3 à +0,5%).



Les Bunds se détendent sensiblement, de -0,245 à -0,295%, nos OAT de -5Pts à 0,012%, même écart sur les 'Bonos' à 0,521% et les BTP italiens réalisent le meilleur parcours avec -8,5Pts à 1,648%.

Les Gilts britanniques ont également bien entamé la semaine, quoique sur un rythme moins soutenu que sur le continent avec -3,5Pts de base à 0,801%.



Pas beaucoup de mouvement sur les T-Bonds US dont la dynamique haussière (le rendement se détendant symétriquement) a été contrariée par un beau rebond de l'indice d'activité 'Empire State' de la Fed de New York qui remonte de -8,6 à +4,3, alors que le consensus n'anticipait qu'une remontée à +1,5 en juillet.

Les craintes portant sur l'activité mondiale doivent être relativisées: en Chine, la croissance ressort à +6,2% en rythme annuel (au plus bas depuis 27 ans) mais la production industrielle rebondit à +6,3% après +5% en mai, les ventes de détail ré-accélère à +9,8% en rythme annuel contre +8,6% au mois de mai).





