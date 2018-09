Taux : peu de mouvement, nette embellie sur BTP italiens

10/09/2018 | 20:05

Pas de statistiques ce lundi (le début de semaine est souvent très calme et le calendrier des publications très dégarni) mais les spécialistes des marchés obligataires vont avoir matière à réflexion avec un nouveau projet d'allègement fiscal que Donald Trump appelait de ses veux fin juillet.



Les élus républicains de la Chambre des représentants veulent poursuivre la réforme de la fiscalité engagée il y a 9 mois par Donald Trump: aux 1.500Mds$ de baisse déjà actés s'ajouterait une 'Tax Reform 2.0' d'un montant avoisinant 575Mds$ milliards de dollars supplémentaire (selon les calculs de la Tax Foundation, un institut 'indépendant' mais très lié aux Républicains promoteurs du projet).

A quelques semaines des élections de mi-mandat, un cadeau fiscal est toujours très apprécié des électeurs, même si la 'middle class' ne récolte que des miettes, et ceux qui n'en payent pas n'en tirent qu'une satisfaction de principe (baisser les impôts, ça soutient l'emploi).



Pour le reste, les T-Bonds US ont fini quasi inchangés à 2,938%, le '2 ans' s'ancre au-dessus des 2,7%.

En Europe, nos OAT décalent de -0,5Pt de base à 0,716%, les Bunds prennent symétriquement 1,5Pt à 0,406%.

Seul mouvement un peu significatif: les BTP italiens se détendent nettement : de -13Pts à 2,747%.

Le dossier italien fera l'objet d'un débat au Parlement sur le budget à partir du 11 septembre avant que le Ministère des Finances ne mette à jour ses prévisions de déficit et de dette (27 septembre).



L'abandon évoqué la semaine passée de la flax tax, qui aurait eu un effet négatif sur les rentrées fiscales, a été perçu comme un signal plutôt positif par les investisseurs.

Bien qu'il y ait certainement des dissensions évidentes au sein de la coalition au pouvoir, il est vraisemblable que l'Italie propose un budget globalement en règle avec les exigences de Bruxelles', anticipe Saxo Banque.





