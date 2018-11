Taux : peu de mouvement sur emprunts 'coeur', détente des BTP

21/11/2018 | 19:26

Pas ou peu de volatilité sur les marchés de taux ce mercredi: peut-être les initiatives sont elle freinées par la perspective d'une fermeture des marchés obligataires US durant 4 jours (pour cause de pont de 'Thanksgiving').

Les indices boursiers US se redressent au lendemain d'un violent 'sell-off' mais cela n'impacte que très les T-Bonds, le '10 ans' se retend de +2Pts à 3,07%M.

Une dégradation sans grand rapport avec les chiffres US du jour qui n'étaient pas brillants : lourde rechute de -4,4% des commandes de biens durables aux États-Unis en octobre alors que les économistes tablaient en moyenne sur une baisse plus bénigne de -2,2% (après -0,1% en septembre).

Par ailleurs, en excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,1% en octobre, là où le consensus visait une augmentation de 0,4%.



Les demandes hebdomadaires d'indemnité chômage ressortent à +3.000 à 224.000, ce qui confirme une tendance dégradée depuis 3 semaines.

Indicateurs négatifs légèrement rattrapés par une hausse de +1,4% des reventes de logements anciens le mois dernier.



En Europe, les marchés obligataires font du sur-place sur 48H: les Bunds se retendent de 2,2Pt à 0,376% (détente symétrique la veille), nos OAT ne décalent que de 0,5Pts à 0,765%, les Bonos espagnols connaissent une embellie (-2Pts à 1,64%) et les BTP italiens inversent la vapeur avec -15Pts à 3,47% après avoir retracé la veille leurs pires niveaux du mois de novembre, dans l'anticipation d'un rejet du budget 2019 par Bruxelles... et qui a bien eu lieu ce matin.

Bruxelles ira-t'elle jusqu'à infliger une amende pour déficits excessifs, surtout pour une impasse de -2,4%, inférieure à la limite autorisée de -3%?

Les Gilts consolident quasi à l'horizontal (+0,9Pt vers 1,393%).



