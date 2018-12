Taux : peu de réactions aux propos de J.Williams(FED +souple)

21/12/2018 | 18:22

Toute petite consolidation sur le marché obligataire US avec un T-Bond dont le rendement affiche +1Pt symbolique à 2,798%.



Pas d'avantage de volatilité sur les 'dettes coeur' en Europe avec un écart de +1,3Pt à la fois sur le Bund (à 0,2500%) et l'OAT (à 0,700%).

Pas d'écartement du 'spread' avec les Bunds alors que la France va lever 5MdsE supplémentaires en 2019, soit une émission record de 200MdsE d'OAT.





Les T-Bonds US ont peu réagi aux déclarations de Mr Williams de la FED qui dit que la FED 'entend' les inquiétudes du marché et reste 'data dependant', c'est à dire souple sur sa politique monétaire au cas où le besoin (une croissance plus faible) s'en ferait sentir.



Donald Trump de son côté continue de chercher à faire financer son mur avec le Mexique, ce qui reste 'bloquant' pour le Congrès: les Etats Unis se dirigent tout droit vers un 'shutdown' dès ce soir minuit (heure de Washington).

Cette journée était chargée en termes de publications économiques aux Etats-Unis',avec la publication définitive du PIB au troisième trimestre (revue en baisse de -0,1% à +3,4%... mais ce qui importe, c'est la prévision de la FED de +2,3% en 2019).



Les commandes de biens durables US progressent de +0,8% et c'est plutôt une bonne surprise a priori, mais ce sont surtout les commandes aéronautiques (et militaires) qui 'sauvent' le mois ('le 'noyau dur' des commandes est resté déprimé).

En France, l'Insee a revu à la baisse la croissance au troisième trimestre de +0,4% à +0,3%, la consommation des ménages s'est repliée en novembre (-0,3%) et le climat des affaires a dévissé de -7Pts, à 100, tombant à son plus bas niveau depuis février 2015 reflétant l'impact de la crise des 'gilets jaunes' sur l'économie





