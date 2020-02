Taux : peu de volatilité malgré des ISM et PMI très robustes

03/02/2020 | 19:06

Même si le rendement du T-Bond 2030 se redresse de +1,5Pts à 1,534%, l'inversion de la courbe des taux persiste avec un '3 mois' à 1,57%.

Ce cas de figure apparaît assez singulier et contre-intuitif dans la mesure où les données économiques US demeurent robustes: une nouvelle preuve avec

un excellent ISM manufacturier qui bondit de façon tout à fait inattendue de 47,8 vers 50,9.

C'est encore plus spectaculaire pour les 'entrées de commandes' avec un écart de +4,4Pts, de 47,6 vers 52.



La hausse du 'PMI' manufacturier US -calculé par l'institut germanique Markit- ressort à 51,9, c'est plus modeste mais c'est supérieur à l'estimation initiale (51,7).



En Europe, les écarts vont de modestes (+0,5Pt pour l'OAT à -0,177%) a nuls pour le Bund, inchangé à -0,441%.

Plus au Sud, les Bonos affichent +1Pt à 0,238% et les BTP italiens consolident de +2,5Pts à 0,952% après s'être détendus de -35Pts la semaine passée.



En France, l'indice des acheteurs PMI IHS Markit de l'industrie manufacturière française signale un léger renforcement de la croissance du secteur en janvier, passant de 50,4 en décembre à 51,1 en janvier.



L'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de la zone euro s'est redressé de 46,3 à 47,9 en janvier, un niveau légèrement supérieur à sa dernière estimation flash (47,8).



En Allemagne, l'indice PMI se redresse de 43,7 vers 45,3.



En Chine en revanche, avant même l'effet 'coronavirus', le PMI se repliait de 51,5 vers 51,1... mais demeure en territoire positif.



Outre Manche, malgré une chute de -1,4% de la Livre face au Dollar, les 'Gilts' se détendent de -1Pt vers 0,517% (les échanges du jour entre Michel Barnier et Boris Johnson sur les futurs accords commerciaux entre EU et UK trahissent des points de vue assez éloignés.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.