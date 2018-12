Taux : peu de volatilité malgré le risque politique UK/Brexit

11/12/2018 | 19:31

L'annonce des mesures destinées à calmer la fronde des 'Gilets Jaunes' et à redonner du pouvoir d'achat aux plus défavorisés va faire déraper notre déficit d'environ 0,5Pt de PIB selon Gerald Darmanin, lequel devrait atteindre -3,4 à -3,5% en 2019... 'de façon provisoire'.

Quasiment aucune réaction sur nos OAT qui ne décalent que de +1Pt à 0,708%, les Bunds 2028 se détendent en revanche de -2Pts à 0,232% et les Gilts britanniques de -1Pt à 1,189%, malgré les turbulences politiques qui s'accumulent à l'horizon pour le Royaume Uni.



Angela Merkel et Donald Tusk ont signifié à Theresa May qu'il n'était pas question de renégocier le Brexit tel qu'il avait été fixé par les 2 parties... mais une dernière entrevue doit avoir lieu avec JC Juncker.



Dans le sillage du report du vote britannique sur le Brexit, qui a provoqué hier un sévère décrochage des marchés mondiaux dans leur ensemble, on apprend que l'opposition à Theresa May au sein de son propre parti aurait réuni assez de signatures (50) pour organiser un vote de défiance susceptible de faire tomber son gouvernement.



Theresa May s'est épargné l'humiliation d'un vote parlementaire négatif sur le Brexit mais elle n'échappera peut-être pas à un changement de leader chez les conservateurs, ni peut-être même à un changement de majorité, sans parler d'un Brexit sans aucun accord.

Le Royaume Uni pourrait également décider d'un autre référendum sur le maintien de l'adhésion à l'UE.



Côté 'chiffres du jour', les investisseurs ont découvert ce matin une embellie de l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands qui est remonté à -17,5 points ce mois-ci après -24,1 en novembre.

Aux Etats Unis, les prix américains à la production ont augmenté de 0,1% en novembre 2018 après +0,6% en octobre; en données 'core', ils ont augmenté de 0,3%, ce qui est supérieur aux attentes de +0,1%.

Les T-Bonds n'ont quasiment pas réagi et décalent symboliquement de +0,5Pt à 2,861%.

Wall Street se réjouit de la reprise des pourparlers commerciaux entre Chine et Etats Unis.

Donald trump a en effet twitté que des discussions très 'constructives' avaient eu lieu ces dernières 24H : mais nul ne sait ce que Steven Mnuchin et Liu-Hé (vice-premier Ministre chinois et responsable pour les questions économiques) se sont dit la nuit dernière, ni si c'est aussi constructif que l'affirme Trump... mais symboliquement, la reprise du dialogue rassure les marchés.





