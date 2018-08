Taux : peu de volatilité sur les TBonds US, tension des Gilts

29/08/2018 | 18:52

Nouvelle dégradation marginale des dettes souveraines européennes ce mercredi malgré des statistiques médiocres en France et des indices boursiers longtemps hésitants (la hausse de fin de séance, c'était sans impact sur le niveau des OAT ou des Bunds qui avaient déjà pris +2Pts de base à 0,74% et 0,405% respectivement).



Les jeux étaient fait avant la publication à 14H30 de la deuxième estimation de la croissance américaine au 2ème trimestre.

C'est une petite surprise: au lieu d'être revue légèrement à la baisse (de 4,1% à 4%) le PIB est au contraire rehaussée à 4,2% en rythme annuel selon le Département du Commerce US.

Rappelons qu'il avait estimé à +2,2% celui du premier trimestre : ce quasi doublement repose sur la hausse des dépenses de consommation des ménages et des administrations, ainsi que des exportations... ainsi que sur une moindre baisse de l'investissement fixe résidentiel.



L'indice 'NAR' (National Association of Realtors) des promesses de ventes de logements aux Etats-Unis pour le mois de juillet 2018, a lui reculé de -0,8% à 106,2 (le consensus tablait sur une stabilité après une croissance révisée à +1% en juin).



Les T-Bonds US (2,885% contre 2,88% la veille) n'ont pas réagi au PIB révisé à +4,2%, ni aux chiffres de la 'NAR', et pas davantage au rapport hebdomadaire du Département américain de l'énergie : les stocks pétroliers ressortent en retrait de -2,6Mnsde barils pour la semaine du 17 au 24 août.

Les stocks d'essence ont baissé de -1,6 million, les produits distillés (type fioul) de -0,8 million de barils.

Les



En France, déception concernant la croissance de l'économie française au deuxième trimestre qui s'établit à +0,2% selon l'Insee. L'acquis de croissance ressort à 1,7%, mais le rythme ralentit fortement depuis le 1er janvier se situe en-deçà de +1,5%, à condition d'un net rebond au second semestre.

La consommation a stagné (+0,1%) en juillet après +0,3% en juin (révisé de +0,1%).

Plus au Sud, les 'bonos' reculent encore avec un rendement en hausse symétrique de +1Pt à 1,498%.

Nette détente en revanche pour les BTP italiens qui plafonnent finalement vers 3,2% et qui sur 24H s'améliorent de 4Pts (à 3,126 contre 3,66%).

Les déclarations contradictoires concernant un 'hard Brexit' plombent en revanche des Gilts britanniques qui se dégradent de +6Pts à 1,484%.



La séance de jeudi sera ponctuée par les chiffres très attendus de l'inflation aux Etats-Unis et en Europe.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.