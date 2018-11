Taux : peu impactés par la BoE ni par des chiffres US mitigés

01/11/2018 | 19:17

Peu de mouvement sur les 'Gilts' britanniques avec +2Pts à 1,457% alors que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés à 0,75%.

Mais elle ne devrait pas maintenir le statu quo si le Brexit se déroule sans accroc majeur alors que l'économie 'tourne à plein régime' (elle connaîtra vraisemblablement une croissance de l'ordre de 1,75% par an) avec une l'inflation qui devrait se tasser de 2,4% vers 2%.



Un bémol tout de même sur l'expansion de l'activité du secteur manufacturier: le dernier PMI d'IHS Markit s'inscrit en recul de 2,5 points par rapport à septembre pour s'inscrire à 51,1, son plus bas niveau depuis 27 mois.

Outyre-Atlantique, les T-Bonds US se détendent de -2Pts à 3,14% alors que la croissance de la productivité au 2ème trimestre a été révisée à la hausse de 2,9% vers 3%.

Le consensus tablait sur un score de +2,2% alors que le PIB a ralenti de 4,2% vers 3,5% au T3.

Du positif également avec le chiffre hebdomadaire des inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis qui ressort en repli (-2.000 à 214.000), de bon augure à la veille de la publication du 'NFP'.



Déception en revanche avec l'ISM manufacturier pour le mois d'octobre: il chute de -2,1Pts 57,7 pour le mois écoulé, contre 59,8, enfin, impact neutre avec les dépenses de construction qui ne progressent que de +0,1%.



Peu de mouvement sur les OAT ce jeudi, cette journée était chômée par de nombreux opérateurs et les écarts sont symboliques (+0,5Pt à 0,76%), tout comme en Allemagne où les Bunds se dégradent de +1,5Pt à 0,400%.



Meilleure performance du jour pour les BTP italiens avec -5Pts à 3,384%, ce qui achève d'effacer la très mauvaise séance de mardi.



