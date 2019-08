Taux : planchers historiques enfin trouvés (au-delà de -1%)?

08/08/2019 | 18:57

Après une dégringolade historique des rendement obligataires depuis le 15 juillet dernier (Bunds reculant de -0,20% à -0,60%) ou même le 1er octobre 2018 (OAT revenue de +0,92% à -0,35%, soit -127Pts en 11 mois).

C'est comme si les marchés étaient passés d'une anticipation de 3 hausses de taux de la BCE fin septembre à 2 réductions de taux de la BCE.



La bonne surprise de la matinée provenait de la Banque de France qui a dévoilé sa prévision de croissance au 3ème trimestre et elle annoncée à +0,3% contre +0,2% au 2ème trimestre: dans le pire des cas, le PIB tricolore devrait au minimum afficher +1% en 2019.



Nos OAT semblent avoir trouvé un plancher mercredi vers -0,316%: elles consolident de +3Pts à -0,280%... et le '2 ans' lui ne bouge guère à -,755% (un record de -0,8% a été tutoyé sur le '3 ans').

Plus au Sud, correction marquée sur les BTP italiens avec +16Pts (vers 1,56%) alors que des sujets de discorde (projet de liaison ferroviaire Lyon/Turin) opposent les 2 leaders de la coalition 'La Liga/5 Stelle'.

Correction de +9Pts sur les Bonos espagnols à 0,255%.



La principale nouvelle du jour est en fait une 'rumeur': l'Allemagne pourrait consentir à l'émission d'emprunts 'verts' destinés à financer la transition écologique et la protection de l'environnement (aucune précision à ce sujet, rien non plus sur la taille de l'émission et la date de lancement).

Le taux servi aux souscripteurs pourrait être négatif, voir très négatif... mais c'est un monde obligataire sens dessus/dessous qui s'annonce.



Aux Etats Unis, après une incursion sous 1,600% la veille (pour une clôture à 1,68%), le T-Bond US se dégrade de +7,5Pts ce jeudi à 1,758%.



Sur le front des statistiques, le Département américain du Travail a dénombré 209.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 217.000 la précédente (chiffre révisé de 215.000 annoncé initialement).



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 212.250, en hausse de 250 par rapport à la semaine précédente. Le nombre de chômeurs percevant régulièrement des indemnités s'est tassé de 15.000 à 1.684.000 la semaine précédente.

Calme plat du côté des stocks des grossistes: ils sont inchangés en juin après une progression de 0,4% en rythme séquentiel au mois de mai selon le Département du Commerce.



NB: de nouveaux records sur la dette souveraine suisse avec un record absolu de -1,087% sur du '3 ans' (-1,075% en clôture) et de -0,964% sur du '10 ans (-1,035% sur du '9 ans' et -1,02% en clôture).



