Taux : plombé par des doutes sur attitude BCE et FED

Le doute sur la modération des banques centrales dans leur lutte contre l'inflation ressurgissent depuis vendredi.



Janet Yellen vient de résumer assez clairement la situation : 'lorsqu'on a plus de 500.000 créations d'emplois et un taux de chômage au plus bas depuis 50 ans et des tensions salariales, on n'est pas en récession'.



Certains économistes n'hésitent plus à évoquer une situation de surchauffe aux Etats Unis.

C'est loin d'être le cas en Europe où le crédit pour les entreprises se fait de plus en plus rare et ardu.

Les marchés obligataires européens sont à leur tour saisis d'un doute : ils ont ignoré jeudi cet avertissement de Christine Lagarde concernant les anticipations de fortes progressions salariales en 2023, de l'ordre de +5,2% alors que l'inflation risque de rester supérieure à 6% en décembre prochain.



Comment la BCE pourrait-elle orchestrer une décrue des taux dès le second semestre dans ces contions, et les avoir réduit de -100Pts (de 3,75 vers 2,75%) d'ici janvier 2024 ?

Nos bons du Trésor en Euro viennent d'effacer tous leurs gains de la semaine passée : nos OAT qui se retendent de +11Pts à 2,7560%, les Bunds affichent le même écart à 2,300% et les BTP italiens +13Pts à 4,165%.

A noter ce chiffre encourageant en Allemagne (mais pas pour les Bunds): la production industrielle a rebondi de +2,8% en décembre.



La tendance n'était pas meilleure Outre-Atlantique avec des T-Bonds qui se retendent de +11Pts à 3,642%.



Il semble évident depuis le début de l'année que les attentes de Wall Street et le discours de la Fed divergent: 'le risque que quelqu'un soit pris à contre-pied augmente considérablement', estimait Jason England, gérant de portefeuille chez Janus Henderson.

Mais la pire performance du jour revient aux 'gilts' britanniques qui se dégradent de +22Pts à 3,273%.



Côté macroéconomie, la semaine sera surtout marquée par la publication, jeudi, des derniers chiffres de l'inflation en Allemagne, dont la parution avait été repoussée en raison de problèmes techniques la semaine passée.







