Taux : pluie de records, 7 pays d'Europe en rendement négatif

25/06/2019 | 18:48

Les taux continuent d'établir de nouveaux planchers historiques en Europe.



La conviction que les taux directeurs vont rester très bas très longtemps (5 voir même 10 ou 15 ans comme certains n'hésitent plus à le prédire) gagne de plus en plus de supporters.

Le modèle 'à la japonaise' (25 ans de taux zéro) devient presque une évidence alors que les encours de dettes (des ménages, des entreprises, des organismes parapublics, des états) battent des records et qu'il n'y a pas d'inflation à l'horizon.



La détente du jour s'explique par un grosse déception côté chiffres US avec l'indice de confiance du consommateur du Conference Board pour le mois en cours qui ressort très nettement en-dessous du consensus à 121,5 après 131,3 en mai (révisé de 134).

Les ventes de logements neufs au titre de mai constituent une seconde franche déception avec -7,8% (à 626.000), déjouant un consensus de +1,9% (à 680.000).

Voilà qui accroît singulièrement les chances de voir la FED se montrer très 'accomodante' et d'y préparer les marchés dès ses prochains communiqués.

Le rendement des T-Bonds US rebascule sous les 2,00%, à 1,985% (-3,5Pts), celui des Bunds inscrit un nouveau plancher historique (-0,335%, avec -2,5Pts) et nos OAT ont également établi un nouveau record à -0,1% (et -0,006% ce soir, soit -3Pts de base).



En France, pas de quoi faire décaler les OAT climat des affaires est resté stable en juin au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee, qui se situe à 106 pour le troisième mois consécutif, au-dessus de sa moyenne de longue période.

Plus au Sud, c'est également l'embellie qui s'impose avec l'Espagne (-3Pts sur les 'bonos' à 0,3800%), le Portugal (-4Pts à 0,491%) ou l'Italie (- 1Pt à 2,15%).



De nouveaux records 'négatifs' ont été également battus aux Pays Bas avec -0,162% sur le '10 ans', le Danemark (-0,2690%), la Finlande (-0,034%), l'Autriche (-0,052%), la Suède (-0,002%), sans oublier la France et les -0,01% sur les OAT (ce qui fait 7 avec l'Allemagne, voir 8 avec la Suisse).

Embellie également sur le Gilts qui s'alignent sur les T-Bonds US avec -3Pts à 0,787%.

