Taux : pluie de records absolus après 3 stats US décevantes

La course aux records, et aux rendements négatifs, ne semble plus connaître de limite: des planchers jugés encore inconcevables il y a juste 2 mois sont testés jour après jour.



C'est une avalanche ce jeudi avec :

-0,466% sur les Bunds

-0,400% au Danemark

-0,35% au Pays Bas

-0,242% en Autriche

-0,213% en Finlande

-0,206% en France

-0,142% en Suède

-0,125% au Japon

-0,09% en Slovaquie

+0,007% seulement en Slovénie (pays au bord de la faillite en 2012)



La suisse demeure 'hors catégorie' avec -0,7800% et cette fois-ci, les -0,6500% de début juillet 2016 (post-Brexit) sont effacés définitivement.





Même si le geste de la FED (-25Pts de base) fut sur le coup jugé trop timoré par certains et mal justifiée (tant sur le fond que sur la forme) par beaucoup d'autres, l'espoir de prochaines baisses de taux US a rapidement refait surface.

Elle a laissé la porte ouverte à un nouvel assouplissement si les chiffres de l'inflation US s'avèrent trop faible ou que des signaux de stress économiques se manifestent.



Cela alimente l'espoir que la BCE, confrontée à des signaux économiques nettement plus dégradés qu'aux Etats Unis annoncera de nouvelles mesures de soutien monétaire 'concrètes' et 'significatives' à la rentrée.



Côté 'stats', cette première séance du mois d'août a été marquée en Europe par la publication des indices d'activité PMI pour l'industrie manufacturière.

Il se replie de 47,6 en juin à 46,5 dans l'Eurozone en juillet, signalant ainsi sa plus forte contraction depuis décembre 2012.



Outre-Atlantique, l'ISM se dégrade également, de 51,7 vers 51,2, ce qui déjoue un consensus plus optimiste, à 52.

Autre déception, les dépenses de construction ont enregistré une chute surprise de -1,3% en juin.

Troisième déception, le Département américain du Travail a dénombré 215.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 207.000 la précédente (chiffre révisé de 206.000 annoncé initialement).



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 211.500, en baisse de 1.750 par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de chômeurs percevant régulièrement des indemnités s'est accru de 22.000 à 1.699.000 la semaine précédente.



Cette triple-déception semble doper les T-Bonds US qui se détendent spectaculairement, de -6,5Pts à 1,955%, ce qui accroit le 'spread' négatif avec le '1 mois' qui grimpe symétriquement de +8Pts à 2,075% après l'espoir déçu d'une baisse de -50Pts.



Le rendement du '30 ans' US tombe vers 2,465% (-6Pt de base): le plancher long terme des 2,464% du 7 juillet dernier est retracé, c'est également un 'plus bas' depuis mi-octobre 2016 (après un premier test des 2,5% fin septembre 2016, en plein scénario de récession en 2017.





