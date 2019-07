Taux : poursuite de la consolidation, les Bonos très éprouvés

12/07/2019 | 18:52

Semaine placée sous le signe de la consolidation sur les marchés obligataires après les sommets historiques testés à la veille du '4 juillet' puis le 5.



Les T-Bonds se stabilisent vers 2,122% (+0,2Pts) alors qu'ils affichaient 1,95% une semaine auparavant.



Les derniers tweets de Donald Trump semblent témoigner d'une dégradation des relations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine : 'La Chine nous laisse tomber en n'achetant pas les produits de nos excellents agriculteurs, comme elle s'y était engagée. Espérons qu'elle se décide à le faire bientôt!'.

Il accuse au passage la Chine de continuer à manipuler sa devise pour compenser les effets des sanctions douanières US.



Le calendrier 'macro' était très clairsemé: il comprenait des chiffres US avec les prix à la production qui ont augmenté de 0,1% en juin selon le Département du Travail.

C'est un peu plus que prévu, les économistes attendaient un score inchangé.



Pékin a dévoilé vendredi matin de mauvais chiffres concernant ses exportations, en baisse de -1,3% par rapport à juin 2018, après un rebond de +1,1% au mois de mai.

Le marché des changes s'avère soporifique ce vendredi ($ inchangé à 1,1250/E).



Consolidation des bons du Trésor en Europe avec des OAT à 0,055% (contre +0,02% jeudi soir).

Les Bunds se dégradent également à -0,255%, les 'bonos' espagnols bien plus fortement, de +10,5Pt à 0,585% (soit +15Pts sur la semaine, ce qui efface tous les gains depuis 1 mois, depuis le 12 juin dernier) et les BTP italiens de +3Pts à 1,746%.

Rappel: les 'bonos' espagnols avaient inscrit un plancher historique à 0,211% le 4 juillet dernier, cela fait 37Pts d'écart en 6 séances, il y a manifestement un pic de nervosité du côté de l'Espagne alors que l'Italie est relativement épargnée.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.