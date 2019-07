Taux : poursuite de la détente en Europe, 'stats' US robustes

18/07/2019 | 18:53

Les actions consolident mais les marchés obligataires européens poursuivent leur embellie: c'est pour l'instant le sans faute sur la semaine écoulée.

La moins bonne performance du jour revient aux T-Bonds qui stagnent entre 2,055% et 2,065% (les voilà légèrement dans le rouge ce soir, mais rien d'irréversible) alors le Beige Book (feuille de route) de la FED publiée hier ne permet guère d'espérer mieux que 0,25% de baisse de taux le 31/07.



La hausse se poursuit tranquillement en Europe : les OAT se détendent de -2Pts de base à -0,061%, les Bunds allemands également à -0,31%.



Plus au Sud, embellie de -4Pts sur les 'Bonos' à 0,407% et de -3,5Pts sur les BTP à 1,5550%.

Les Gilts britanniques stagnent entre 0,755% et 0,7600%.



Du côté des statistiques, les signaux sont très contradictoires aux Etats Unis: l'indice des indicateurs avancés recule de -0,3% (il était attendu stable) alors que le 'Philly Fed' (baromètre de l'activité de la Fed de Philadelphie) grimpe à +21,8 sur le mois en cours, contre +0,3 au mois précédent. Par comparaison, le consensus des économistes ne visait une remontée de l'indice que vers +5 en juillet.



Enfin, le Département américain du Travail annonce avoir dénombré 216.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 208.000 la semaine précédente (chiffre révisé de 209.000 annoncé initialement).

L'un des 'faits du jour', c'est la circulation d'une rumeur (c'est à dire une info très vraisemblable mais à vérifier) émanant de Bloomberg News et selon laquelle les membres de la Banque centrale européenne auraient commencé à plancher sur une révision de l'objectif d'inflation.



Le débat porterait sur la possibilité de tolérer une croissance des prix à la consommation dépassant l'objectif des 2% durant quelques temps.

Cela permettrait à la BCE de se montrer 'plus accommodante' et plus longtemps (même si l'inflation dépasse les 2%).





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.