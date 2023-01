Taux : première séance de correction en 2023, sans catalyseur

C'est la 1ère vraie mauvaise séance de l'année sur le compartiment obligataire, malgré l'absence d'actualité macroéconomique, hormis un chiffre mineur concernant les stocks des grossistes US (+1%).



La journée avait mal commencé suite aux déclarations de Mary Daly, membre de la FED, qui a déclaré au Wall Street Journal qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que les taux iraient au-dessus de 5% cette année.



Le marché redoutait ce mardi que Jerome Powell confirme ce propos à l'occasion d'un discours consacré à la thématique de l'indépendance des banques centrales lors d'un symposium organisé à Stockholm par la Riksbank, la banque centrale de Suède



Mais le président de la Fed n'a fait aucun commentaire sur l'inflation, ni sur la récession, ni sur la politique monétaire à venir.

Cela n'a pas suffi à rassurer les opérateurs : les T-Bonds US se tendent de +10Pts, de 3,515 à 3,615%

La consolidation était au rendez-vous en Europe avec des OAT qui affichent +8Pts à 2,795%, des Bunds à +8,5Pts (2,300%)... et les BTP se tendent de +5,5Pts à 4,213%.



Outre-Manche, cela ne s'arrange pas pour les Gilts qui se dégradent +6Pts à 3,588% et qui affichent +50Pts depuis le 7 décembre dernier (1 mois presque jour pour jour): l'inflation pourrait n'atteindre son pic qu'en mars prochain.





