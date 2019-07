Taux, prêts, QE: le cocktail préparé par la BCE pour stimuler l'économie

Francfort (awp/afp) - La Banque centrale européenne devrait préparer les esprits jeudi à dégainer à la rentrée un nouvel arsenal pour stimuler l'économie, alors que ses marges de manoeuvre restreintes l'obligent à faire preuve d'imagination.

Voici les principales actions envisagées ou déjà annoncées.

Baisse des taux

La BCE a beau maintenir ses trois taux directeurs à leur plancher historique depuis mars 2016, elle peut encore les abaisser, tant que leur niveau n'est pas jugé contre-productif pour l'économie.

La piste la plus vraisemblable est de diminuer encore le taux "de dépôt" frappant les liquidités excédentaires des banques, déjà négatif, pour le porter de -0,40% à -0,60% en une ou deux étapes d'ici la fin de l'année.

L'idée est de dissuader plus vigoureusement les banques de laisser leur excès de trésorerie au guichet de la BCE, pour les encourager plutôt à distribuer cet argent dans l'économie en prêtant aux ménages et aux entreprises.

Un passage en territoire négatif du principal taux de refinancement de la BCE, lequel campe à 0% depuis 3 ans, serait en revanche "une surprise", alors que les avantages d'une telle action "ne semblent pas clairs", estime Frederik Ducrozet, stratégiste chez Pictet Wealth Management.

Taux dégressifs

De nouvelles baisses de taux nuiraient aux banques, relève cependant HSBC. La BCE a donc engagé au printemps la réflexion sur un système de taux dégressifs, par paliers, inspiré du "tiering" en vigueur en Suède, en Suisse, au Danemark et au Japon.

Le taux moyen facturé aux banques sur leurs dépôts excédentaires serait donc bien inférieur au taux de référence, puisque ce prélèvement "marginal" ne toucherait plus qu'une fraction des dépôts.

La facture annuelle sur ces liquidités en excès est déjà estimée à environ 7,5 milliards d'euros et principalement supportée par les banques allemandes et françaises.

Prêts géants aux banques

La BCE a offert entre 2014 et 2016 aux banques la possibilité d'emprunter d'énormes liquidités à des taux très avantageux dans le cadre des programmes TLTRO I et II, à condition qu'elles prêtent à leur tour cet argent aux ménages ou aux entreprises.

Les banques, en particulier les membres les plus fragiles du secteur en Italie, avaient sauté sur l'occasion.

Lors de sa réunion de mars dernier, la BCE a annoncé le lancement en septembre d'une troisième série de ces prêts, un peu moins généreux que par le passé. Il s'agira de sept vagues jusqu'en mars 2021, avec chaque fois une échéance de deux ans, à des taux variant de -0,30% à +0,10% selon la quantité de crédits redistribués par chaque banque dans l'économie.

Nouveau 'QE', nouvelles conditions ?

Enfin, la BCE pourrait réactiver sa puissante arme anti-crise déployée entre mars 2015 et fin 2018, un programme inédit de rachats de dette publique et privée baptisé "QE" et destiné à stimuler la croissance et l'emploi.

Pendant cette période, l'institut a acquis environ 2.600 milliards d'euros de dette et continue à réinvestir ce stock pléthorique de titres à leur échéance, afin de maintenir de bonnes conditions financières sur les marchés.

Pour Frédéric Ducrozet, déclencher un "QE 2" apparaît "la réponse politique naturelle, en l'absence d'un rebond soutenu des anticipations d'inflation", puisque la hausse des prix est encore loin du niveau légèrement inférieur à 2% visé par la BCE.

Mais l'institut de Francfort pourrait devoir augmenter la proportion maximale de dette achetée par pays, aujourd'hui de 33%, puisque cette limite est déjà presque atteinte dans certains cas, par exemple pour les emprunts allemands à 10 ans.

Or ce sujet est délicat puisque la validité juridique du QE, contestée par plusieurs universitaires et politiques allemands, sera réexaminée fin juillet par la Cour constitutionnelle de Karlsruhe. Le juge européen avait, lui, estimé qu'il ne s'agissait pas d'un financement direct des Etats, interdit par les traités européens,... tant que certaines limites d'achat n'étaient pas dépassées.

afp/al