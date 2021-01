Taux : prises de bénéfices en Europe, tension sur les T-Bonds

Les marchés obligataires recèdent un peu de leurs gains de la veille et nos OAT se retendent de +2,4Pts vers -0,34%, les Bunds affichant +2,2Pts à -0,577%.



Outre Atlantique, les T-Bonds subissent une nette dégradation de +4,2Pts à 0,9600%.

Le 'chiffre US du jour' était de bonne facture : l'indice ISM (Institute for Supply Management) concernant l'activité manufacturière a enregistré une croissance plus forte le mois dernier en passant de 57,5 à 60,7 en décembre alors que le consensus l'attendait en légère baisse.



L'autre motif de défiance vis à vis des T-Bonds pourrait se situer du côté du facteur politique : Wall Street craint à la fois de voir les résultats du scrutin du 3 novembre (élection des Grands Electeurs) non reconnus puis de voir deux sénateurs démocrates l'emporter en Georgie, ce qui pourrait permettre à Joe Biden de faire adopter par le Congrès une hausse de la fiscalité sur les entreprises, disposant de la majorité dans les deux chambres.

Retour en Europe avec les dettes du Sud qui consolident sans intensité avec +0,7Pts sur les Bonos (à 0,037%) et +1,5Pt sur les BTP à 0,535%.



Outre-Manche, les Gilts se dégradent de +4Pts à 0,2150%.



